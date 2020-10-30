Những điều cấm kỵ khi ở ‘trên giường’, đàn bà khôn ngoan tránh càng xa càng tốt

Dưới đây là những điều cấm kỵ đàn bà khôn ngoan nên biết để giữ lửa hôn nhân , đặc biệt giúp chuyện chăn gối vợ chồng ngày càng mặn nồng hơn.

Người phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ chọn cách im lặng để tận hưởng. Bạn có thể dùng những lời khen ngợi để chồng càng thêm cuồng nhiệt. Khi nghe được những âm thanh của bạn, chồng càng thêm cảm xúc.

Có câu im lặng là vàng, tuy nhiên im lặng ở trên giường là điều cực kỳ nguy hiểm. Điều này có thể giết chết cuộc hôn nhân của bạn bất cứ lúc nào. Vì khi “yêu”, cả hai cần giao tiếp để thấu hiểu mong muốn của đối phương. Điều này giúp “cuộc yêu” thăng hoa, tình cảm vợ chồng ngày càng bền chặt hơn.

Không tập trung

Đàn ông ghét nhất phụ nữ không tập trung khi "yêu". Họ cực kỳ không thích chuyện đối phương lơ đãng khi cả hai đang ở cao trào. Điều này không chỉ làm tụt hứng mà còn khiến tình cảm vợ chồng có nhiều trục trặc. Chồng nghĩ bạn không tôn trọng anh ấy và sau này sẽ không còn muốn gần gũi bạn nữa.

Phụ nữ nên tập trung trong cuộc yêu - Ảnh minh họa: Internet

Vợ khôn ngoan nên biết tập trung vào mỗi cuộc yêu với chồng. Có vậy đời sống chăn gối mới thăng hoa, mối quan hệ càng gắn bó hơn.

Luôn ở thế bị động

Đây là điều cấm kỵ nhất trên giường khiến tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt. Phụ nữ thường nghĩ đàn ông sẽ phải chủ động trong "chuyện ấy". Nhưng thực tế, thỉnh thoảng phụ nữ phải chủ động để "đổi vị", khiến chuyện yêu không nhàm chán.

Hãy chủ động trong chuyện giường chiếu để được chồng yêu - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người nghĩ bản năng của đàn ông là chinh phục. Họ luôn muốn là thợ săn, còn phụ nữ là con mồi. Nhưng có những lúc, đàn ông chỉ muốn làm con mồi để được vợ săn đuổi. Thực tế cánh mày râu cũng muốn có cảm giác được hưởng thụ.

Càm ràm

Đừng càm ràm khiến chồng chán nản, tụt hứng - Ảnh minh họa: Internet

Khi "yêu", đàn bà nên tránh càm ràm kẻo làm tụt hứng của chồng. Muốn cằn nhằn chuyện gì, bạn nên chọn thời điểm khác. Còn khi cả hai đang trong thời khắc mặn nồng, bạn chỉ nên khen ngợi, chủ động và tập trung hết tâm trí vào cuộc yêu. Đừng lo chuyện không đâu mà khiến chồng chán vợ.