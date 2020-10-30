Những điều cấm kỵ khi ở ‘trên giường’, đàn bà khôn ngoan tránh càng xa càng tốt

Phụ nữ yêu 30/10/2020 05:30

Người đàn bà khôn ngoan đừng phạm phải những điều cấm kỵ này khi ở “trên giường”, nên tránh càng xa càng tốt để không khiến chồng chán đến tận cổ.

Dưới đây là những điều cấm kỵ đàn bà khôn ngoan nên biết để giữ lửa hôn nhân, đặc biệt giúp chuyện chăn gối vợ chồng ngày càng mặn nồng hơn.

Im lặng

Có câu im lặng là vàng, tuy nhiên im lặng ở trên giường là điều cực kỳ nguy hiểm. Điều này có thể giết chết cuộc hôn nhân của bạn bất cứ lúc nào. Vì khi “yêu”, cả hai cần giao tiếp để thấu hiểu mong muốn của đối phương. Điều này giúp “cuộc yêu” thăng hoa, tình cảm vợ chồng ngày càng bền chặt hơn.

dan ba khon ngoan 1
Đàn bà khôn ngoan không nên im lặng khi ở trên giường - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ chọn cách im lặng để tận hưởng. Bạn có thể dùng những lời khen ngợi để chồng càng thêm cuồng nhiệt. Khi nghe được những âm thanh của bạn, chồng càng thêm cảm xúc.

Không tập trung

Đàn ông ghét nhất phụ nữ không tập trung khi "yêu". Họ cực kỳ không thích chuyện đối phương lơ đãng khi cả hai đang ở cao trào. Điều này không chỉ làm tụt hứng mà còn khiến tình cảm vợ chồng có nhiều trục trặc. Chồng nghĩ bạn không tôn trọng anh ấy và sau này sẽ không còn muốn gần gũi bạn nữa.

dan ba khon ngoan 2
Phụ nữ nên tập trung trong cuộc yêu - Ảnh minh họa: Internet

Vợ khôn ngoan nên biết tập trung vào mỗi cuộc yêu với chồng. Có vậy đời sống chăn gối mới thăng hoa, mối quan hệ càng gắn bó hơn. 

Luôn ở thế bị động

Đây là điều cấm kỵ nhất trên giường khiến tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt. Phụ nữ thường nghĩ đàn ông sẽ phải chủ động trong "chuyện ấy". Nhưng thực tế, thỉnh thoảng phụ nữ phải chủ động để "đổi vị", khiến chuyện yêu không nhàm chán.

dan ba khon ngoan 3
Hãy chủ động trong chuyện giường chiếu để được chồng yêu - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người nghĩ bản năng của đàn ông là chinh phục. Họ luôn muốn là thợ săn, còn phụ nữ là con mồi. Nhưng có những lúc, đàn ông chỉ muốn làm con mồi để được vợ săn đuổi. Thực tế cánh mày râu cũng muốn có cảm giác được hưởng thụ.

Càm ràm

dan ba khon ngoan 4
Đừng càm ràm khiến chồng chán nản, tụt hứng - Ảnh minh họa: Internet

Khi "yêu", đàn bà nên tránh càm ràm kẻo làm tụt hứng của chồng. Muốn cằn nhằn chuyện gì, bạn nên chọn thời điểm khác. Còn khi cả hai đang trong thời khắc mặn nồng, bạn chỉ nên khen ngợi, chủ động và tập trung hết tâm trí vào cuộc yêu. Đừng lo chuyện không đâu mà khiến chồng chán vợ.

Phụ nữ chỉ cần làm tốt 3 điều này, yêu ai cưới ai cũng không sợ bất hạnh

Phụ nữ chỉ cần làm tốt 3 điều này, yêu ai cưới ai cũng không sợ bất hạnh

Người phụ nữ khôn ngoan chỉ cần làm tốt những điều này để dù yêu ai, cưới ai cũng không sợ nghèo khổ, bất hạnh, có vớ phải người vô tâm cũng sống tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   giữ lửa hôn nhân những điều cấm kỵ trong hôn nhân đàn ông ghét

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này