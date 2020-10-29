Đàn bà ‘rớt giá thảm hại’ khi chủ động làm những điều này trước mặt đàn ông

Phụ nữ yêu 29/10/2020 05:00

Người đàn bà dại thường không cân nhắc kỹ trước khi làm hay nói một điều gì đó, vì vậy mà đánh mất phẩm chất, giá trị của mình trong mắt đàn ông.

Dưới đây là những điều đàn bà dại thường chủ động làm trước mặt đàn ông khiến bản thân “rớt giá thảm hại”.

Chủ động đề cập chuyện giường chiếu

Người đàn bà mất giá thảm hại khi đề cập đến chuyện lên giường chỉ sau vài lần hẹn hò hoặc chưa chính thức về chung một nhà. Có nhiều người đàn ông bảo thủ, họ sẽ đánh giá bạn không tốt. Hoặc không xem trọng vì tính cách khoáng đãng này của bạn. Bên cạnh đó, dù họ có thích đi chăng nữa, bạn cũng sẽ là người chịu thiệt và dần đánh mất phẩm giá của mình trong mắt họ.

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Đàn bà dại thường chủ động làm điều này - Ảnh minh họa: Internet

Xã hội hiện đại, đàn bà cũng sẽ chủ động trong nhiều chuyện. Nhưng nếu mở miệng đề cập đến chuyện tế nhị này, ít nhiều hình ảnh của bạn cũng sẽ trở nên xấu đi trong mắt đối phương. Họ nghĩ bạn quá dễ dãi và sẽ bớt tôn trọng bạn.

Chủ động xin việc hoặc chọn nơi ở gần anh ấy

Nếu bạn chủ động xin việc hoặc chọn nơi ở gần đối phương, điều này sẽ khiến anh ấy cảm thấy áp lực. Khi bị người khác giám sát, quản lý, đàn ông sẽ mất đi sự tự do. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ vô cùng mệt mỏi vì không có nhiều thời gian dành cho bản thân cũng như bạn bè xung quanh.

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Phụ nữ đừng kéo gần khoảng cách với người yêu bằng cách này - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn bà dại dột có suy nghĩ kéo gần khoảng cách với người yêu bằng cách này. Họ nghĩ ở gần mới có nhiều thời gian ở bên nhau. Nhưng có câu “xa thương gần thường”, ngày nào cũng thấy mặt nhau sẽ khiến cả hai dần chán ngán, khiến mối quan hệ chỉ còn lại áp lực chứ không còn tình cảm như trước.

Chủ động kiểm soát tiền đàn ông

Người đàn bà khôn ngoan đừng chủ động kiểm soát tiền của đối phương khi yêu. Vì điều này sẽ khiến cho mối quan hệ của bạn ngày càng ngột ngạt. Đối phương cảm thấy bạn không còn tôn trọng nên họ sẽ cố vùng vẫy để thoát khỏi bạn càng nhanh càng tốt.

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Đừng chủ động kiểm soát người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ đừng dại kiểm soát đàn ông. Hãy cứ để anh ấy sống tự do vì bản thân bạn cũng có nhiều điều cần làm. Trong một mối quan hệ khi cho nhau sự tự do, bạn sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi và lúc nào cũng trong trạng thái thoải mái, vui vẻ.

Chủ động xen vào những mối quan hệ riêng của đàn ông

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Đừng làm việc kém duyên này kẻo bị chê cười - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hành động kém sang nhất của đàn bà dại. Có nhiều người nghĩ khi yêu là phải biết hết các mối quan hệ của đối phương. Hoặc đàn ông phải có nghĩa vụ báo cáo với mình là đi đâu, làm gì, với ai... Vì vậy mà họ dần đánh mất mối quan hệ của mình lúc nào không hay.

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