4 điều đàn ông che giấu đến tận cùng, càng không nói càng thương vợ

Dưới đây là những điều đàn ông yêu vợ thường che giấu, sống để dạ chết mang theo chứ không bao giờ tiết lộ với vợ.

Vả lại đàn ông hiểu rằng phụ nữ tuy không nói nhưng sẽ ghen ngầm. Ngoài miệng nói không có gì nhưng trong thâm tâm lại luôn nghĩ về điều đó và dần sinh ra những suy nghĩ không hay. Thế nên để vợ không tổn thương, đàn ông sẽ giấu kín chuyện này.

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ hạn chế nói về người yêu cũ trước mặt vợ. Họ nghĩ những điều này sẽ làm vợ tổn thương, đau lòng nên sẽ giữ bí mật thật kỹ. Không phải vì không tin tưởng vợ mà họ không muốn những điều về người cũ khiến vợ phải suy nghĩ quá nhiều. Họ không muốn để người yêu cũ cản trở mối quan hệ của cả hai ở hiện tại.

Chuyện giường chiếu với những cô nàng khác

Người đàn ông khôn ngoan sẽ không để vợ biết về kinh nghiệm giường chiếu của mình. Họ luôn giữ thật kỹ bí mật này để không khiến vợ đau lòng. Vì họ hiểu rằng chẳng có người vợ nào thích thú nghe chuyện chồng mình đã từng ăn nằm với người đàn bà khác.

Đàn ông tử tế thường không chia sẻ chuyện này - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, cảm xúc của vợ là quan trọng nhất, chứ không phải những chiến tích tình trường của bản thân.

Những suy nghĩ về cô gái khác

Nếu có suy nghĩ hoặc ý định "mờ ám" với những cô nàng khác, đàn ông cũng chẳng dại nói ra. Họ không muốn vợ phải ghen tuông lung tung rồi tự làm khổ bản thân. Họ thà che giấu hoặc nói dối chứ không muốn vợ phải đau lòng vì những suy nghĩ “đớn hèn" của mình.

Họ không tiết lộ những suy nghĩ về người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung đàn ông tử tế sẽ biết nói dối khi cần để không làm tổn thương vợ. Không phải vì họ không tôn trọng mà là muốn bảo vệ tình yêu của cả hai.

Rắc rối, biến cố trong quá khứ

Đàn ông tốt không muốn chia sẻ những chuyện rắc rối trong quá khứ với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Họ không muốn để những rắc rối, biến cố trong quá khứ làm phiền lòng đến người phụ nữ mình yêu. Người chồng tinh tế luôn muốn chia sẻ với vợ những điều vui vẻ để cả hai hạnh phúc hơn. Hơn nữa họ không muốn những điều trong quá khứ khiến vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn hoặc chuyện buồn không đáng có.