Đàn bà khôn ‘khóa miệng’, đàn bà dại ‘ra rả’ những điều này khiến đàn ông sợ xanh mặt

Tôi phải làm osin không công cho nhà anh sao?

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan sống để dạ chết mang theo, còn phụ nữ dại cứ muốn để chồng biết hết tất tần tật.

Muốn có được sự yêu thương và tôn trọng của chồng, trước hết, bạn phải làm cho mình xứng đáng hơn. Bạn phải thoát khỏi suy nghĩ bản thân là osin, bản thân phải cung phụng, cơm bưng nước rót cho chồng con. Vì những suy nghĩ này sẽ khiến bạn dần đánh mất đi hạnh phúc đích thực của mình.

Người phụ nữ khôn ngoan muốn sống sót trong hôn nhân phải ngậm miệng trong những thời điểm then chốt. Đừng bao giờ than phiền chuyện bản thân làm osin không công cho gia đình. Một phần vì điều này sẽ hạ thấp danh dự của bạn, phần vì chồng sẽ cảm thấy mệt mỏi khi suốt ngày nghe vợ phàn nàn.

Tại sao chồng người ta đều tốt, còn chồng mình thì tệ vậy? Tôi thật ngu khi lấy anh

Người đàn bà dại nhất là so sánh chồng mình với chồng nhà người ta. Dại nhất là nói “tôi thật sự ngu ngốc mới lấy người như anh làm chồng”. Vì câu nói này như một đòn chí mạng khiến đàn ông đánh mất hết danh dự cũng như sự yêu thương dành cho vợ. Họ cảm thấy bản thân không được tôn trọng.

Phụ nữ khôn đừng so sánh chồng mình với chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn bà nên biết chuyện gì cần nói và không cần nói. Nhất là những lời nói so sánh ngớ ngẩn này. Đàn ông có lòng tự trọng rất cao, bạn sẽ phải lãnh hậu quả vô cùng nặng nề khi lỡ đụng đến lòng tự tôn của họ. Vì vậy hãy im lặng khi cần để giữ lửa hôn nhân của mình.

Cái này đắt lắm, em không có tiền mua đâu

Câu nói này tưởng chừng bình thường như thực tế lại khiến bạn đánh mất giá trị trong mắt chồng. Anh ấy sẽ hiểu theo hướng bạn làm nũng để được tặng quà.

Hãy làm bản thân giá trị hơn trong mắt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn bà khí chất hãy khôn khéo trong lời ăn tiếng nói để giữ gìn hạnh phúc của mình. Đừng biến mình trở nên xấu xí chỉ vì những lời nói vô tội vạ.