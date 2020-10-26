3 kiểu phụ nữ, đàn ông chỉ thích ‘động phòng’ chứ không động tâm

Phụ nữ yêu 26/10/2020 06:00

Không phải với ai đàn ông cũng dễ động lòng. Có những kiểu phụ nữ đàn ông không yêu mà chỉ muốn “lên giường”.

Dưới đây là những kiểu phụ nữ đàn ông không yêu, chỉ thích bế ngay “lên giường” và mối quan hệ này cũng không đi được đến đâu.

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Những kiểu phụ nữ đàn ông không yêu - Ảnh minh họa: Internet

Thích đào mỏ

Đàn ông có thể qua lại với những cô nàng có vẻ ngoài xinh đẹp, sống thực dụng. Vì kiểu người này thường khá dễ dãi trong chuyện tình yêu. Họ có thể lên giường với bất cứ ai có tiền. Kiểu người dễ dãi này luôn khiến đàn ông để tâm từ cái nhìn đầu tiên.

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Phụ nữ đào mỏ khiến công danh đàn ông lụn bại - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sau đó thì họ chẳng còn hứng thú gì nữa. Sau khi đã ngủ cùng nhau, đàn ông chỉ xem họ như món đồ đã cũ muốn vứt đi cho rảnh nợ, chứ không muốn gắn bó suốt đời.

Vì đàn ông hiểu giữ phụ nữ đào mỏ bên mình chẳng khác gì quả bom nổ chậm. Cô ấy có thể cười nói, cung phụng bạn hết lòng khi bạn còn tiền. Nhưng khi đã không tiền, cô ấy cũng trở mặt rất nhanh. Thế nên đàn ông chẳng dại gì lấy kiểu phụ nữ này làm vợ. Nếu có thích chỉ là thích “lên giường” cùng nhau mà thôi.

Đua đòi, quan trọng vẻ ngoài

Người quá đua đòi, quan trọng vẻ ngoài của mình thường không quan tâm đến người khác. Họ sống khá ích kỷ và không thể nào làm người mẹ, người vợ tốt. Vì họ thích chơi hơn thích bị bó buộc trong một mối quan hệ lâu dài. Họ thích được cung phụng, chăm sóc hơn là quan tâm, lo lắng cho người khác.

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Người đua đòi sẽ khiến đàn ông mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu phụ nữ không nên yêu vì đàn ông sẽ cảm thấy mệt mỏi khi ở gần trong thời gian dài. Vì ở bên cạnh họ, đàn ông sẽ trở thành cây ATM, muốn rút bao nhiêu tiền thì rút. Khi hết giá trị rồi thì đá đi, không còn bất cứ tiếc nuối nào.

Kiểu phụ nữ lười làm, ham chơi

Khi lấy một người lười làm, ham chơi, đàn ông sẽ gánh nhiều chuyện buồn phiền, mệt mỏi. Gánh nặng gia đình, con cái của họ sẽ tăng lên gấp mười lần khi có một cô vợ ham chơi. Thế nên họ chẳng dại gì đi cưới người này làm vợ.

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Phụ nữ quá lười khiến chồng con vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Họ chỉ thích vui chơi qua đường chứ không bao giờ muốn cho cô ấy một danh phận đàng hoàng. Với đàn ông, vợ phải là người cùng quán xuyến chuyện nhà cửa, con cái. Chứ không muốn lấy một người vợ về để tăng thêm gánh nặng cho mình.

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