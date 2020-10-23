Khi ôm, chồng có những cử chỉ nhỏ này chắc chắn đã nghiện vợ đến tận xương tủy

Dưới đây là những cử chỉ "nhỏ nhưng có võ" chỉ có đàn ông chung thủy mới làm với vợ, còn không yêu, chẳng ai muốn gần gũi hay thể hiện sự yêu chiều này.

Nếu chồng có cử chỉ này, đàn bà nên biết để trân trọng tình cảm của anh ấy đối với mình. Dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy giữ thật chặt, đừng để kẻ thứ ba cướp đi mất.

Người đàn ông yêu thật lòng khi ôm sẽ kèm theo việc vuốt tóc, hoặc hôn lên mái tóc suôn mượt của bạn. Họ thích làm hành động này với vợ để thể hiện sự yêu thương, tình cảm chân thành của mình. Vả lại những cử chỉ nhỏ này cũng chứng tỏ được cách anh ấy đối xử với bạn như thế nào. Người đàn ông tử tế luôn muốn dùng hành động để thể hiện chứ không muốn nói quá nhiều.

Trêu đùa và chọc bạn cười

Họ thường trêu đùa, chọc cười bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu vợ hết lòng hết dạ, đàn ông sẽ không ngại làm xấu hình tượng của mình để trêu đùa, giúp bạn vui vẻ hơn. Họ cố gắng vận dụng khiếu hài hước ít ỏi của mình để có được nụ cười tươi của bạn. Với họ, sự vui vẻ, hạnh phúc của bạn luôn được đặt lên hàng đầu. Họ không bao giờ làm những điều có lỗi, làm tổn thương đến bạn.

Hôn lên trán hoặc cổ của vợ

Nếu ôm từ đằng trước, đàn ông sẽ hôn lên trán để thể hiện “anh muốn bảo vệ em cả đời”. Nếu ôm từ đằng sau, đàn ông sẽ hôn lên cổ hoặc vai để thể hiện “anh muốn có được em”. Những hành động này thể hiện sự chiếm hữu và tình cảm anh ấy dành cho bạn.

Đàn ông thương vợ luôn muốn gần gũi vợ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông khi yêu ai cũng muốn đối phương là của riêng mình. Họ không ngại đánh đổi tất cả chỉ để có được bạn bên cạnh. Còn người không yêu, họ sẽ chẳng quan tâm đến việc bạn có chán hoặc muốn rời bỏ họ hay không.

Nói những lời yêu thương

Họ luôn nói những lời yêu thương với bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi gần gũi vợ, chồng tử tế sẽ nói những lời yêu thương, quan tâm đến vợ. Họ luôn quan tâm đến cảm xúc của vợ như thế nào nên sẽ hỏi han thường xuyên, để tâm đến từng điều nhỏ nhặt nhất. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy biết trân quý những lời chồng nói với mình. Đừng cảm thấy khó chịu khi chồng đến gần, cũng đừng tìm cách xa lánh anh ấy.