3 chỗ ‘cực hiểm’ trên cơ thể của đàn ông chỉ để vợ yêu chạm vào mỗi khi ở gần

Những vị trí “cực hiểm” chỉ khi đàn ông yêu thật lòng mới để vợ thoải mái chạm vào, còn không yêu, cả đời họ cũng không bao giờ để ai đụng đến.
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Dưới đây là những chỗ “cực hiểm” của đàn ông, nếu chạm được, chắc chắn bạn là người phụ nữ mà anh ấy yêu thương và trân trọng nhất.
Mái tóc
Người đàn ông yêu thật lòng sẽ để vợ thoải mái xoa hoặc nghịch ngợm mái tóc của mình. Họ không ngại để vợ làm hành động này vì nghĩ đó là điều đáng yêu, cử chỉ quan tâm của vợ. Còn khi không yêu, đàn ông sẽ không bao giờ để bạn chạm vào bất cứ nơi nào trên cơ thể của họ. Vì họ ghét phải gần gũi tiếp xúc với người mà mình không cảm thấy thoải mái. Đặc biệt ghét phụ nữ tùy tiện đụng vào những chỗ hiểm này của mình.
Nếu chồng để bạn đụng vào mái tóc, hãy hiểu rằng anh ấy hoàn toàn tin tưởng vào bạn. Anh ấy cảm thấy ở gần bạn rất thoải mái và luôn muốn tiếp xúc thân mật hơn với bạn. Có kiểu chồng cực phẩm này bên cạnh, bạn nên biết trân trọng, đừng đánh mất hạnh phúc của cuộc đời mình.
Chiếc bụng phệ
Nhiều nam giới sở hữu chiếc bụng phệ vì hay nhậu nhẹt, không chịu tập thể dục điều độ. Nhiều người nghĩ có bụng phệ là sang, là giàu có. Vì vậy đây là vị trí "hiểm", ít người đàn ông nào để ai đụng đến. Nhưng khi yêu thật lòng, đàn ông sẽ để vợ chạm vào thoải mái. Họ không bao giờ có ý nghĩ trốn tránh hoặc khó chịu mỗi khi vợ xoa chiếc bụng của mình.
Người đàn bà khôn ngoan nên biết đàn ông có những điểm yếu không muốn ai đụng đến. Tuy nhiên khi đã trao hết niềm tin, trái tim cho bạn, chắc chắn sẽ để bạn thoải mái sờ vào.
Chiếc cằm nọng
Đây là điểm hiểm nhất mà ít có người đàn ông nào để vợ đụng vào. Họ cảm thấy điểm xấu này khiến bản thân tự ti. Thế nên họ không mong muốn vợ chú ý điểm này, hoặc không muốn ai lấy khuyết điểm này của họ để chê bai hay cười đùa.
Nhưng khi thương vợ, đàn ông sẽ chẳng ngại điều gì. Họ sẵn sàng để vợ chạm vào những đặc điểm dù xấu nhất trên cơ thể của mình. Họ muốn cả hai gần gũi và không có bất cứ khoảng cách nào giữa hai vợ chồng.
Người đàn ông thương vợ sẽ không để vợ chịu thiệt. Không bao giờ nói hay làm những điều sai trái khiến vợ tổn thương. Phụ nữ nếu có chồng như thế này, hãy biết trân trọng, đừng lơ là để kẻ thứ ba cướp đi mất.