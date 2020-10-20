Những câu nói tưởng chừng vu vơ nhưng báo hiệu đàn ông đã cạn nghĩa, dứt tình với vợ

Phụ nữ yêu 20/10/2020 05:00

Người đàn ông chán vợ đến tận cổ thường nói những lời làm tổn thương người bạn đời của mình, nhưng nhiều phụ nữ lại không nhận ra điều đó.

Dưới đây là những câu nói tưởng chừng vu vơ nhưng báo hiệu đàn ông chán vợ, chán cuộc sống hôn nhân và chỉ muốn giải thoát cho chính mình.

Em đừng quan tâm đến công việc của anh

Người chồng chán vợ sẽ không muốn để vợ quan tâm đến công việc của mình. Họ muốn giấu nhẹm hết mọi bí mật và không hề muốn tâm sự hay chia sẻ cùng vợ. Khi đã hết yêu rồi, ai cũng sẽ trở nên vô tâm, không còn muốn để tâm đến cảm xúc của bạn đời như thế nào.

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Đàn ông chán vợ sẽ không quan tâm đến vợ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu ngày đó còn tâm sự, thì bây giờ đã không còn muốn nói bất cứ điều gì. Vì họ cảm thấy ở bên vợ là một gánh nặng, ở bên vợ chỉ buồn phiền chứ không được xoa dịu. Khi chồng có dấu hiệu này, phụ nữ khôn ngoan nên biết để tự bảo vệ, yêu thương bản thân.

Anh làm gì kệ anh!

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Đàn ông không thương vợ sẽ mặc kệ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi không còn yêu, đàn ông sẽ không muốn vợ xen vào chuyện của mình. Họ chỉ muốn tự mình giải quyết và không bao giờ nói với vợ. Trong hôn nhân, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên chắc chắn anh ấy đã chán vợ đến tận cổ. Anh ấy không còn muốn hỏi ý kiến và lắng nghe những câu nói khuyên nhủ của vợ.

Anh bận lắm

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Đàn ông hết yêu thường bận rộn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn dành thời gian ở bên vợ. Dù có bận rộn đến mấy cũng không bao giờ bỏ rơi người bạn đời của mình. Còn người không yêu thật lòng sẽ luôn nói bận. Họ luôn dành thời gian cho những thú vui, mối quan hệ của bản thân. Nhưng với vợ, họ luôn viện cớ bận rộn và không quan tâm đến cảm xúc của người phụ nữ bên cạnh.

Tùy em, muốn làm gì thì làm

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Khi không yêu, vợ muốn làm gì chồng cũng không để tâm - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng không thương vợ sẽ để vợ muốn làm gì thì làm. Những chuyện của vợ, họ cũng không chen vào hoặc không muốn nghe tâm sự. Vì họ nghĩ chuyện này vô cùng phiền phức. Bản thân đã quá áp lực với công việc nên đàn ông sẽ không quan tâm đến những chuyện không phải là của mình.

Không phải là chuyện của em

Khi không còn yêu, đàn ông sẽ nói câu này để tổn thương vợ. Họ không còn tôn trọng nên không muốn có sự tồn tại của vợ trong những chuyện của gia đình cũng như chuyện riêng tư của họ. Nếu chồng có dấu hiệu này, đàn bà nên tìm đường lui thích hợp, đừng đâm đầu hy sinh và bất hạnh cả đời.

Có 3 hành động này chứng tỏ vợ chồng sống bên nhau chỉ vì thói quen

Có 3 hành động này chứng tỏ vợ chồng sống bên nhau chỉ vì thói quen

Nếu vợ chồng bạn có những hành động này, hãy chuẩn bị tinh thần cho cuộc hôn nhân đổ vỡ, vì cả hai chỉ sống bên nhau vì thói quen chứ chẳng còn chút tình cảm nào.

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