4 câu nói của phụ nữ như ‘bùa yêu’ khiến trái tim đàn ông loạn nhịp

Phụ nữ yêu 19/10/2020 06:00

Những câu nói đơn giản của phụ nữ khôn ngoan khiến trái tim của đàn ông loạn nhịp, một khi đã nghe rồi thì suốt đời si mê, không bao giờ dám phản bội.

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan nên nói với chồng để được cưng như trứng, hứng như hoa, không cần giữ chồng cũng tự động ở bên cạnh suốt đời suốt kiếp.

“Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất”

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Phụ nữ khôn ngoan hãy khen chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan nên nói câu này để cho chồng biết giá trị của anh ấy trong gia đình. Đàn ông có nhiều áp lực, sau tất cả, họ chỉ muốn nghe những lời khen của vợ. Dù khi thất bại hay thành công, họ cũng muốn được vợ an ủi, động viên. Có thể nói chỉ cần một câu khen ngợi từ vợ thôi cũng khiến họ rung động và trái tim sẽ không bao giờ lạc lối.

“Anh đã vất vả nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi một chút đi”

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Hãy quan tâm đến sức khỏe của chồng nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi nghe được câu này của vợ, đàn ông sẽ cảm động và cảm thấy được an ủi rất nhiều. Khi mệt mỏi, ai cũng cần có người hỏi han hay để dựa vào. Ai cũng cần nghe những lời nhẹ nhàng dễ chịu. Thế nên phụ nữ hãy nói những điều này với chồng. Hãy công nhận sự vất vả của chồng và dành cho anh ấy sự quan tâm chân thành nhất có thể.

“Em và con cần có anh bên cạnh”

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Phụ nữ hãy công nhận giá trị của chồng trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói này như động lực giúp đàn ông vượt qua mọi khó khăn. Họ có cảm giác bản thân thật sự tồn tại và có giá trị trong gia đình. Đồng thời cũng phát huy được vai trò trụ cột của mình trong hôn nhân. Vì vậy hãy khen và tỏ ra cần chồng để anh ấy tận tâm hơn vì gia đình của mình.

“Anh làm việc nhưng đừng quên ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ nhé”

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Hãy nhắc nhở chồng ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ - Ảnh minh họa: Internet

Hành động, lời nói quan tâm dù chỉ nhỏ nhặt nhưng luôn giúp chồng bạn có thêm động lực. Người phụ nữ trong hôn nhân đừng quá cứng nhắc, hãy dành nhiều lời khen cho chồng. Thay vì chê bai, hãy nói cho nhau nghe những lời dễ chịu, đừng tạo thêm áp lực cho người bạn đời của mình.

Suy cho cùng đàn ông hay phụ nữ gì cũng cần một lời khen chân thành nhất từ bạn đời. Phụ nữ thích được khen đẹp, đàn ông lại thích được khen giỏi. Thế nên hãy chiều lòng nhau để giữ lửa hôn nhân, gắn kết tình cảm vợ chồng.

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