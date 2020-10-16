Đàn ông chung thủy cực kỳ thích SỜ vào những bộ phận này trên cơ thể phụ nữ

Phụ nữ yêu 16/10/2020 05:00

Người đàn ông chung thủy thường sẽ thích ôm ấp, chạm vào những bộ phận này trên cơ thể phụ nữ, chị em nhìn một phát là đoán được ngay.

Muốn biết chồng bạn có phải là người chung thủy, một lòng một dạ với vợ con hay không, hãy để ý đến những hành động này của chồng.

Nắm bàn tay

Người đàn ông chung thủy thường có thói quen nắm tay bạn dù ở bất cứ nơi đâu. Một phần để đánh dấu chủ quyền, hai là muốn cho cả thế giới biết mối quan hệ của cả hai. Họ không ngại thể hiện tình cảm của mình ở nơi đông người. Cũng không ngại hành động ngọt ngào trước mặt thiên hạ.

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Đàn ông chung thủy thường thích nắm tay vợ - Ảnh minh họa: Internet

Với họ, cảm xúc của bạn quan trọng hơn là những lời ra tiếng vào của người khác. Nếu bạn thích, họ sẽ sẵn sàng nắm tay bạn chứ không để bạn phải cô đơn giữa dòng người đông đúc.

Hôn, vuốt ve mái tóc

Người đàn ông yêu thật lòng thích hôn hoặc vuốt mái tóc của bạn. Họ thích cảm giác mềm mại và hương thơm tỏa ra từ mái tóc bạn. Mỗi khi vuốt tóc của bạn, mọi âu lo và phiền não của họ cũng tan biến mất. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy chăm sóc mái tóc của mình kỹ một chút. Bên cạnh đó bạn cũng phải sạch sẽ và thơm tho để chồng vấn vương mãi không rời.

Chạm vào vành tai

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Đàn ông thích hôn lên vành tai thể hiện tình yêu chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Vành tai là bộ phận cơ thể của phụ nữ dễ chảy mồ hôi nhất. Nếu anh ấy thích sờ hoặc có thói quen hôn lên nơi này, chắc chắn đã nghiện bạn đến phát điên. Thế nên phụ nữ hãy trân trọng người đàn ông này, đừng lơ là mà đánh mất hạnh phúc đích thực của mình.

Ôm eo

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Đàn ông yêu thật lòng thường thích ôm eo vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích ôm eo người phụ nữ mà anh ấy yêu nhất. Anh ấy thích cảm giác mềm mại của vòng eo và hành động này còn giúp cả hai gần gũi với nhau nhiều hơn. Nếu chồng thường xuyên có những hành động thân mật này, bạn nên vui mừng vì anh ấy là người khá chung thủy. Anh ấy chỉ muốn ở bên cạnh ôm bạn không rời và khó có ai khiến anh ấy rung động ngoài vợ.

Đặt cằm lên vai

Khi mệt mỏi hoặc có điều gì đó khó chịu trong lòng, đàn ông thường ôm vợ từ đằng sau rồi đặt cằm lên vai. Họ sẽ than thở về những chuyện mà mình gặp trong ngày hoặc sẽ nũng nịu để vợ quan tâm, nuông chiều.

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Đây là hành động thể hiện đàn ông yêu vợ thật lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng có những hành động này, bạn nên hiểu rằng anh ấy cần bạn. Bạn là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ấy. Thế nên đừng bỏ rơi chồng trong những giây phút anh ấy cảm thấy yếu lòng nhất.

7 điều khiến đàn ông xúc động, phụ nữ dại ‘quăng cục lơ', phụ nữ khôn rất tinh ý

7 điều khiến đàn ông xúc động, phụ nữ dại ‘quăng cục lơ', phụ nữ khôn rất tinh ý

Người đàn ông thường dễ xúc động bởi những điều này, phụ nữ khôn ngoan luôn tinh ý nên được yêu thương, còn đàn bà dại lại vô tâm không để ý.

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