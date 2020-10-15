7 điều khiến đàn ông xúc động, phụ nữ dại ‘quăng cục lơ', phụ nữ khôn rất tinh ý

Phụ nữ yêu 15/10/2020 05:00

Người đàn ông thường dễ xúc động bởi những điều này, phụ nữ khôn ngoan luôn tinh ý nên được yêu thương, còn đàn bà dại lại vô tâm không để ý.

Dưới đây là những điều đàn ông dễ xúc động, phụ nữ nên biết để giữ lửa hôn nhân, đặc biệt là để con giáp thứ 13 không có cơ hội chen vào hạnh phúc của bạn.

Khi vợ chủ động chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết điều này - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan nên biết cách giữ lửa hôn nhân dù cưới lâu hay chỉ mới cưới. Thỉnh thoảng bạn nên chuẩn bị những bữa tiệc bất ngờ để cùng chồng ôn lại kỷ niệm xưa. Hành động nhỏ này sẽ khiến đàn ông cảm thấy xúc động, say mê vợ hết lòng và không bao giờ có tư tưởng ngoại tình.

Khi vợ làm chồng vui vẻ, cười tươi mỗi ngày

Đàn ông cần một người vợ lạc quan, yêu đời. Ở bên người có suy nghĩ tích cực sẽ giúp họ giải tỏa được những căng thẳng trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy tạo không gian thoải mái cho chồng mỗi ngày. Đừng càm ràm, gây thêm nhiều áp lực cho người bạn đời của mình.

Khi vợ giúp chồng cảm thấy tự tin hơn

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Hãy giúp chồng tự tin hơn, bạn sẽ có được tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Điều phụ nữ cần trong hôn nhân đó là sự quan tâm, yêu thương từ chồng. Còn điều đàn ông cần là sự hiểu chuyện của người phụ nữ. Họ cần một người vợ có thể giúp mình tự tin hơn mỗi ngày. Muốn làm được như vậy, phụ nữ hãy khen ngợi khi chồng thành công trong việc gì đó. Vì những lời này sẽ giúp anh ấy có thêm động lực và hiểu được giá trị của bản thân.

Khi bạn hài hước làm anh ấy cảm thấy thoải mái

Người phụ nữ trong hôn nhân đừng quá cứng nhắc, khô khan không quan tâm đến cảm xúc của chồng. Lâu lâu, bạn nên kể những câu chuyện hài, hoặc tinh nghịch đùa giỡn để chồng cảm thấy thích thú. Vợ đừng lúc nào cũng cố gắng trở nên mạnh mẽ, hãy dịu dàng khi cần và kiên định khi muốn.

Khi bạn thành thật với chồng

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Phụ nữ nên thành thật với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông trong hôn nhân cần người vợ thành thật với mình. Họ ghét nhất việc bị phản bội, thế nên sẽ không chấp nhận bất cứ người nào cắm sừng hay nói dối mình. Vì thế sự trung thực của phụ nữ luôn khiến đàn ông cảm động và trân trọng điều này đến suốt đời.

Khi bạn thẳng thắn

Phụ nữ đừng vòng vo, hãy nói thẳng vấn đề bạn đang bức xúc. Nhờ đó, chồng sẽ nhận ra bản thân sai ở điểm nào, đồng thời hiểu được tâm tư tình cảm của vợ mà không cần đoán già đoán non. Thế nên phái yếu có gì cứ nói thẳng, đừng để đàn ông phải đau đầu vì những câu nói như “anh yêu em thì phải hiểu chứ”.

Khi bạn an ủi chồng

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Hãy thẳng thắn, đừng vòng vo mà làm phiền đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Họ cần có một người ở bên cạnh an ủi, động viên để vượt qua khoảng thời gian tồi tệ này. Do đó, vợ hãy ở bên chồng khi anh ấy cần, có vậy mới giữ được cuộc hôn nhân lâu dài.

2 điều đàn ông ngoại tình thường 'lươn lẹo', ở bên vợ nói một đằng, bên nhân tình nói một nẻo

2 điều đàn ông ngoại tình thường 'lươn lẹo', ở bên vợ nói một đằng, bên nhân tình nói một nẻo

Người đàn ông ngoại tình thường lươn lẹo, bạn sẽ không biết lời nào của họ là thật lời nào là giả, thế nên hãy tự bảo vệ yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

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