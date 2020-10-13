Đàn ông không làm được 4 việc này, phụ nữ nên buông tay để chấm dứt nỗi đau

Phụ nữ yêu 13/10/2020 04:00

Nếu đàn ông không làm được những điều này, phụ nữ khôn ngoan nên buông tay để chấm dứt nỗi đau càng sớm càng tốt, đừng dây dưa làm gì.

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan nên biết để không tự chuốc lấy đau buồn, tủi thân cho chính mình trong hôn nhân.

Không thể chung thủy với vợ

Trong một mối quan hệ, điều được đề cao nhất đó là sự chung thủy. Nếu đối phương không thể làm được cho bạn điều này, hãy tìm cho mình đường lui thích hợp. Vì khi ở bên người đàn ông phản bội, bạn sẽ đánh mất cảm giác an toàn, không có được một ngày yên ổn. Thậm chí còn lãng phí thanh xuân, thời gian vì một người không biết yên vị.

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Phụ nữ khôn ngoan đừng yêu người không chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, phụ nữ rất cần lòng chung thủy của đàn ông. Chỉ cần đàn ông chung thủy, họ sẽ nguyện dùng cả đời này để tận tâm, hy sinh. Chẳng ai muốn ly hôn để rồi lỡ làng suốt nửa đời còn lại.

Không thành thật với vợ

Đàn bà sợ nhất là người đàn ông nói dối, giấu giếm quá nhiều bí mật. Họ sợ kiểu người ngoài miệng ngọt ngào, thề non hẹn biển nhưng sau lưng lại làm những chuyện khiến vợ tổn thương.

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Đàn ông không thành thật, phụ nữ đừng yêu - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên khi phát hiện chồng không thành thật với mình, đàn bà sẽ chọn cách rời bỏ chứ không muốn tự làm khổ mình. Họ không muốn cả đời sống trong những chuỗi ngày đa nghi, mệt mỏi.

Không hoạch định chuyện tương lai của cả hai

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Đừng yêu người không lo lắng cho tương lai của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ tính trước tương lai của cả hai. Còn người không yêu thật lòng, họ sẽ không bao giờ nghĩ đến vấn đề đó. Họ không muốn gắn bó suốt đời với bạn nên sẽ không chuẩn bị kế hoạch sau này. Với họ, mối quan hệ này chỉ là tạm bợ. Nếu bạn không giữ, họ cũng không cần nữa.

Không quên được tình cũ

Đàn ông không quên được tình cũ thường làm khổ phụ nữ. Họ lúc nào cũng nhắc đến những người trong quá khứ. Mỗi đêm nằm bên bạn nhưng vẫn nhớ đến tình cũ, điều này sẽ khiến bạn vô cùng tổn thương.

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Người còn lưu luyến tình cũ thường làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng gắn bó với người bị chuyện cũ chi phối. Bạn đừng bao giờ ở bên người chỉ xem mình là kẻ thay thế. Vì điều này sẽ khiến bạn đánh mất giá trị của bản thân, đồng thời cũng không hạnh phúc.  

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