Đàn ông tử tế sẽ để bạn thoải mái sờ vào những ‘chỗ hiểm’ này chứ không giấu giếm

Dưới đây là những điều đàn ông yêu thật lòng thường để vợ vô tư đụng chạm mà không bao giờ giấu giếm hay ngại ngùng.

Họ sẵn sàng bộc lộ bản thân để vợ biết và thông cảm cho mình. Nếu chồng mở lòng với bạn về những điều này, đừng chỉ trích anh ấy mà hãy trân trọng.

Người đàn ông tử tế sẽ không bao giờ giấu giếm với vợ bất cứ điều gì. Họ sẵn sàng để lộ tật xấu của mình chứ không che giấu. Với họ khi yêu là phải chấp nhận hết những khuyết điểm của nhau nên sẽ sẵn lòng để vợ "đụng chạm" thoải mái.

Quá khứ của chồng

Họ sẽ tiết lộ quá khứ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Quá khứ của đàn ông là điều gì đó rất bí mật và rất khó để họ bật mí cho bạn biết. Nhưng một khi đã tiết lộ, chắc chắn bạn là người quan trọng nhất trong lòng họ. Họ sẵn sàng để vợ biết hết tất tần tật những chuyện trong quá khứ của mình dù điều đó tốt hay xấu. Họ không bao giờ để vợ phải đoán già đoán non hay sống trong những chuỗi ngày đa nghi, mệt mỏi.

Thất bại của bản thân

Người đàn ông thương vợ thật tâm thường chia sẻ mọi thứ. Dù là thành công hay thất bại, họ cũng muốn được vợ biết và thông cảm cho mình. Họ không sợ mất thể diện vì muốn vợ là người duy nhất ở bên cạnh san sẻ những nỗi buồn của mình.

Họ sẽ chia sẻ những thất bại của mình cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng thường chia sẻ về những điều này, hãy lắng nghe và cho anh ấy mượn bờ vai để dựa vào. Vì lúc này, anh ấy cần nhất là người vợ có thể thấu hiểu mình.

Lòng tự trọng

Người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương vợ con hết mực sẽ không vì lòng tự trọng nhỏ nhoi của mình mà khiến gia đình rạn nứt. Họ không sĩ diện hão bắt ép vợ con phải tôn sùng, cung phụng mình như vua chúa. Với họ, cảm xúc của vợ là quan trọng nhất, chỉ cần vợ vui là được. Không vì sĩ diện của bản thân mà hạ thấp danh dự của vợ.

Đàn ông cực phẩm luôn tôn trọng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có kiểu chồng cực phẩm này, phụ nữ khôn ngoan nên biết giữ thật chặt bên mình. Vì khi đánh mất rồi, bạn sẽ không có được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.