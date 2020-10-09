4 kiểu phụ nữ bình thường nhưng không tầm thường, một khi đã yêu rồi thì khó dứt

Phụ nữ yêu 09/10/2020 04:00

Người phụ nữ xinh đẹp khiến đàn ông vấn vương, thương nhớ nhất thời, còn người phụ nữ khí chất sẽ khiến đàn ông một khi đã yêu rồi thì khó lòng dứt ra được.

Dưới đây là những kiểu phụ nữ bình thường nhưng không hề tầm thường khiến đàn ông mê mệt, yêu rồi thì không thoát ra được.

Không học rộng tài cao nhưng suy nghĩ thấu đáo

Người phụ nữ khí chất không nhất thiết phải học rộng, tài cao mà là người biết đối nhân xử thế. Bạn không cần phải quá giỏi giang, chỉ cần biết suy nghĩ thấu đáo cho bản thân cũng như người khác.

phu nu khi chat 1
Phụ nữ khí chất thường khiến đàn ông mê mệt - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, họ không bao giờ chê bai hay phán xét cách làm của ai. Vì họ biết ai cũng có suy nghĩ riêng, quyết định của người ta chưa hẳn là xấu. Nếu là một người lãnh đạo, họ sẽ lắng nghe cấp dưới, không cậy quyền thế ức hiếp người khác.

Nếu là một nhân viên bình thường, họ sẽ chăm chỉ, âm thầm phát huy năng lực của mình. Thay vì suốt ngày phán xét người khác, bản thân họ sẽ phấn đấu hết mình để đạt được thành công.

phu nu khi chat 2
Phụ nữ nên sống sạch, sống tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt khi thành công rồi, họ cũng chẳng kiêu ngạo vì sợ làm tổn thương người khác. Kiểu phụ nữ này nhìn vẻ ngoài bình thường nhưng thật sự không hề tầm thường.

Im lặng trước mọi tình huống, chỉ dùng hành động giải quyết vấn đề

Người đàn bà khôn ngoan nhất khi biết im lặng trước mọi tình huống, chỉ dùng hành động để chứng minh. Họ không khóc lóc, oán than tại sao khó khăn lại tìm đến mình mà sẽ âm thầm phấn đấu. Kiểu phụ nữ này có sức sống phi thường, dù bỏ họ ở hoang đảo hay sa mạc vẫn mạnh mẽ sống tốt. Thế nên dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng tỏa sáng như những đóa hoa.

Sống biết trước biết sau

phu nu khi chat 3
Phụ nữ nên biết cư xử đúng chừng mực - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ sống phải được người khác tôn trọng. Muốn như vậy, bạn phải biết trước biết sau và cư xử đúng chừng mực. Không tự dưng mà người khác kính nể, yêu mến bạn, bạn phải làm điều gì đó để chứng minh. Thế nên hãy sống tốt, sống sạch, đừng hơn thua sân si với ai. Hãy giữ tâm hồn mình trong sạch nhất giữa thế giới đầy rẫy thị phi này.

Không hạ bệ người khác để tiến thân

phu nu khi chat 4
Đừng hạ bệ người khác để tiến thân - Ảnh minh họa: Internet

Muốn thành công, hãy tự mình phấn đấu. Muốn hạnh phúc, hãy tự mình cố gắng kiên trì. Đừng hạ bệ hay ganh ghét với những gì người khác đang có. Bạn nên nhớ một điều để có được thành công và hạnh phúc, người ta đã đánh đổi rất nhiều thứ. Bạn muốn điều đó, hãy tự mình tìm lấy chứ đừng cướp giật của ai.

‘Coi nhẹ’ những điều này, phụ nữ sẽ tổn phúc, hại lộc xui xẻo bủa vây cả đời

‘Coi nhẹ’ những điều này, phụ nữ sẽ tổn phúc, hại lộc xui xẻo bủa vây cả đời

Người đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ “coi nhẹ” những điều này kẻo hao tài, tổn phúc, vất vả suốt đời vẫn không có được một ngày bình yên đúng nghĩa.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan đàn ông mê mệt đàn bà khí chất

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này