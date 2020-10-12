3 kiểu kẻ thứ ba thường gặp: Người thứ nhất ‘nai tơ’, kiểu thứ hai ‘nguy hiểm’ và kiểu thứ ba ‘cao thủ’ nhất

Phụ nữ yêu 12/10/2020 05:00

Có nhiều kiểu kẻ thứ ba, kiểu thứ nhất “nai tơ” bị lợi dụng tình cảm, kiểu thứ hai có chồng nhưng muốn giải khuây, kiểu cuối cùng là cao thủ nhất.

Dưới đây là những kiểu kẻ thứ ba thường gặp, ai cũng nên biết để bảo vệ gia đình của mình khỏi những biến cố do tiểu tam mang lại.

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Những kiểu kẻ thứ ba thường gặp, chị em nên biết - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ “nai tơ” bị lừa gạt tình cảm

Người phụ nữ này sau khi quen được một thời gian mới phát hiện đối phương đã có gia đình. Lúc này, họ ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù họ là tiểu tam, phá nát gia đình người khác nhưng thực tế họ cũng là nạn nhân. Họ vô tình chen vào gia đình của người khác nên vừa đáng thương vừa đáng trách.

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Phụ nữ ngây thơ thường là nạn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn bà khôn ngoan tuyệt đối đừng bao giờ dấn thân vào con đường làm kẻ thứ ba. Bạn nên nhớ một điều, một khi đã bước chân vào thì khó lòng rút ra được. Dù bạn cố ý hay vô tình đều trở thành kẻ thù của cả thiên hạ và mang tiếng xấu suốt đời.

Kiểu phụ nữ có chồng muốn thay đổi “không khí”

Kiểu đàn bà ngoại tình này rất nguy hiểm. Họ vừa bị mang tiếng kẻ thứ ba, vừa mang tội ngoại tình phản bội chồng con. Một khi đã dấn thân vào con đường này, cả đời sống trong ê chề. Vì không người đàn ông nào chấp nhận việc vợ mình ngoại tình. Sớm muộn gì cuộc hôn nhân này cũng đổ vỡ, không thể nào giữ được.

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Phụ nữ có chồng rồi vẫn ngoại tình rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan nên nhớ nếu muốn tìm hạnh phúc mới, hãy nhẹ nhàng chấm dứt mối quan hệ cũ. Đừng đứng núi này trông núi nọ, đang ở trong mối quan hệ với người này nhưng lại tăm tia người khác chỉ vì muốn giải khuây hay vì chán chồng. 

Kiểu phụ nữ giả vờ ngây thơ, giật dây đàn ông

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Kiểu phụ nữ này là cao thủ, rất khó lường - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu “em gái trà xanh” này là cao thủ và đáng sợ nhất. Họ có tâm địa rắn độc nhưng lúc nào cũng tỏ ra trong sáng, ngây thơ. Họ luôn dùng nước mắt và sự mềm yếu để đàn ông thương hại. Đàn ông vướng vào kiểu phụ nữ sống hai mặt này vô cùng ê chề, vì bỏ cũng không được mà giữ cũng không xong.

Đàn ông sẵn sàng tiết lộ 4 điều này chắc chắn trong lòng đã tôn thờ, sùng bái vợ hết mực

Đàn ông sẵn sàng tiết lộ 4 điều này chắc chắn trong lòng đã tôn thờ, sùng bái vợ hết mực

Người đàn ông yêu thật lòng thường sẽ tiết lộ 4 điều này, không bao giờ để vợ phải hỏi hay đoán già đoán non rồi tự làm khổ chính mình.

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Từ khóa:   đàn bà ngoại tình phụ nữ khôn ngoan người thứ ba

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