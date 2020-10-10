Đàn ông ‘lòi đuôi’ ngoại tình nhờ vào vợ khôn ngoan nắm thóp 4 điểm này

Phụ nữ yêu 10/10/2020 06:00

Người đàn ông ngoại tình có giấu kỹ đến mấy cũng không thoát được ánh mắt tinh tường của vợ, chỉ cần nhìn vào 4 điểm này là nắm thóp được ngay.

Dưới đây là những dấu hiệu tố cáo đàn ông ngoại tình, vợ khôn ngoan chỉ cần tinh ý là vạch mặt được ngay, không cần phải tốn quá nhiều công sức.

Thói quen chăn gối thay đổi

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Đàn ông ngoại tình thường thay đổi thói quen - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông phản bội vợ thường thay đổi thói quen chăn gối. Một là họ không còn nhiệt tình với "chuyện ấy" như trước vì đã có người thỏa mãn rồi. Hai là luôn muốn vợ thử những tư thế mới như đã làm với nhân tình. Nếu chồng có những dấu hiệu bất thường trong chuyện chăn gối, vợ thông minh nên nhận ra để không bị cắm sừng đau đớn.

Không đeo nhẫn cưới

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Đàn ông phản bội thường giấu điều này - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng tháo nhẫn cưới hoặc thường xuyên quên ở đâu đó, bạn nên chuẩn bị tinh thần. Có thể họ không muốn mang nhẫn cưới để tiện cho việc cưa cẩm người phụ nữ khác. Họ không muốn chiếc nhẫn đó trói buộc cuộc sống của mình. Người đàn bà khôn ngoan nên biết điều này để dùng mọi cách cứu vãn cuộc hôn nhân của mình khỏi bờ vực đổ vỡ.

Có mùi hương lạ trên cơ thể

Dấu hiệu đàn ông ngoại tình rõ ràng và chính xác nhất là có mùi hương lạ trên cơ thể. Chỉ khi tiếp xúc cơ thể thân mật, mùi hương của đối phương mới lưu lại trên người của đàn ông. Nếu dạo này chồng thường có mùi lạ, bạn nên để tâm nhiều hơn. Đừng để anh ấy “dắt mũi” mình lúc nào không hay.

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Họ có mùi lạ trên cơ thể khi ăn vụng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan phải tự bảo vệ mình trong hôn nhân. Hãy để ý những thay đổi nhỏ nhặt của chồng để ngầm hiểu cuộc hôn nhân của mình đang ở tình trạng nào nhằm có giải pháp. 

Giấu bao cao su trong ví

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Nếu chồng có hành động này, vợ nên thận trọng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thời gian gần đây chồng bạn bỗng giấu bao cao su trong ví, có thể anh ấy đang có mối quan hệ mờ ám bên ngoài. Hãy âm thầm tìm hiểu xem anh ấy làm vậy với mục đích gì để không bị lừa dối một cách đau đớn. 

Đàn ông sẵn sàng tiết lộ 4 điều này chắc chắn trong lòng đã tôn thờ, sùng bái vợ hết mực

Đàn ông sẵn sàng tiết lộ 4 điều này chắc chắn trong lòng đã tôn thờ, sùng bái vợ hết mực

Người đàn ông yêu thật lòng thường sẽ tiết lộ 4 điều này, không bao giờ để vợ phải hỏi hay đoán già đoán non rồi tự làm khổ chính mình.

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