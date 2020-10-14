Người đàn ông ngoại tình thường lươn lẹo, bạn sẽ không biết lời nào của họ là thật lời nào là giả, thế nên hãy tự bảo vệ yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Dưới đây là những điều đàn ông ngoại tình nói với vợ một đằng, ở bên nhân tình nói một nẻo, chị em phụ nữ nên biết để bảo vệ bản thân. Đàn ông ngoại tình thường nói những điều này - Ảnh minh họa: Internet Ở bên vợ sẽ nói chỉ cần vợ, ở bên nhân tình sẽ nói cho danh phận

Người đàn ông phản bội thường nói với vợ sẽ bỏ nhân tình vì vợ là quan trọng nhất. Còn khi ở bên nhân tình, họ lại nói muốn có bồ vì chán vợ. Họ luôn dùng những lời ngọt ngào của mình để xoa dịu trái tim của hai người phụ nữ. Nhưng thực tế, họ muốn "bắt cá hai tay". Đàn ông vụng trộm thường muốn có vợ lẫn bồ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông vốn tham lam, có vợ rồi nhưng vẫn muốn có bồ để thỏa mãn nhục dục. Trái tim của họ có rất nhiều ngăn. Nếu vợ chính chuyên biết điều này, đừng quá đau lòng, hãy biết tự bảo vệ và yêu thương bản thân nhiều hơn.

Nói yêu vợ, yêu bồ nhưng hóa ra chỉ yêu bản thân Ở bên vợ, chồng ngoại tình thường nói yêu vợ nhất. Dù có những phút giây nghiêng ngả nhưng vẫn muốn về bên vợ và trân trọng người bạn đời của mình hết lòng. Nhưng khi ở bên nhân tình, họ lại trưng ra bộ mặt đáng thương rằng cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc, vợ hay càm ràm, không khí gia đình vô cùng ngột ngạt. Đàn ông ai cũng yêu thương bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Đây là những lý do họ thường nói để bao biện cho sai lầm của mình. Nhưng thực tế những lý do này chỉ để che đậy dục vọng đớn hèn trong lòng họ. Họ không yêu ai thật lòng ngoài bản thân mình. Suy cho cùng, họ chỉ muốn thỏa mãn bản thân, chứ chẳng quan tâm đến cảm xúc của bất cứ ai. Đàn ông phản bội vợ và cũng chẳng cần nhân tình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoài miệng luôn nói cần có vợ, cần có gia đình, luôn lo lắng cho cảm xúc của vợ. Nhưng thật ra, thứ mà họ quan tâm nhất đó chính là bản thân. Họ luôn nghĩ bản thân cần gì chứ không nghĩ bạn đời của mình mong mỏi những gì. Thế nên họ cứ mải mê ngoại tình để rồi sau tất cả chỉ cần quay về hối lỗi thì mọi chuyện sẽ qua.

Hơn cả vẻ ngoài xinh đẹp, đàn ông ‘say’ phụ nữ vì những khí chất này Người phụ nữ khí chất luôn được đàn ông đánh giá cao và âm thầm chấm điểm mười, chị em nên biết để nuôi dưỡng tâm hồn cũng như nhân cách của mình nhiều hơn.

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