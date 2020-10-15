Chỉ đàn ông yêu đậm sâu mới hỏi phụ nữ những câu này

Phụ nữ yêu 15/10/2020 07:00

Chỉ những người đàn ông tử tế, yêu thật lòng mới hỏi bạn câu này, phụ nữ khôn ngoan nên biết để giữ thật chặt đối phương tuyệt đối không được buông tay.

Dưới đây là những câu đàn ông tử tế luôn dành cho người phụ nữ mà họ yêu thương thật tâm thật dạ, chị em nên biết để giữ chặt đối phương.

dan ong tu te 1
Đàn ông tử tế thường hỏi những câu này - Ảnh minh họa: Internet

Có bao giờ em nghĩ về anh khi chúng ta không ở cạnh nhau không?

Người đàn ông yêu thật lòng thường hỏi câu này để xem vị trí của mình trong lòng bạn lớn như thế nào. Họ muốn biết khi cả hai không ở gần nhau, bạn có nhớ đến họ hay không. Hoặc khi cả hai không gặp mặt, bạn có quan tâm họ hay không.

dan ong tu te 2
Đàn ông yêu thật lòng thường sợ mất bạn - Ảnh minh họa: Internet

Họ hỏi câu này vì sợ đánh mất bạn, sợ vị trí của mình trong lòng bạn không đủ lớn. Sợ bạn sẽ bị nhiều thứ xa hoa khác cám dỗ. Nếu có được kiểu đàn ông này bên cạnh, hãy biết trân trọng. Bởi vì không phải ai cũng sợ mất bạn, không phải ai cũng quan tâm đến suy nghĩ của bạn nhiều như thế.

Em thích mẫu đàn ông như thế nào?

Chỉ khi yêu sâu đậm, đàn ông mới hỏi bạn thích mẫu người như thế nào. Họ muốn thăm dò cảm xúc cũng như sở thích của bạn để hướng bản thân theo hình mẫu đó. Người phụ nữ khôn ngoan nên biết một điều, đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ cố thay đổi bản thân theo những gì bạn thích. Còn người không yêu thật lòng, họ sẽ chẳng quan tâm đến bạn thích gì.

dan ong tu te 3
Người thương bạn thật lòng thường thích hỏi sở thích của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đối phương luôn hỏi bạn thích mẫu người nào, bạn hãy hiểu rằng anh ấy đang rất quan tâm bạn. Hoặc thường xuyên hỏi bạn thích gì, ghét gì, chắc chắn đã say bạn như điếu đổ. Vì chỉ khi yêu thương thật lòng, cả hai mới hỏi những cảm xúc của nhau.

Em nghĩ gì về anh?

Đây là câu hỏi tỏ tình gián tiếp. Khi đã xác định bạn là người có thể chung sống cả đời, đàn ông sẽ đặt ra câu này để thăm dò ý kiến cũng như tình cảm của bạn. Họ dùng câu hỏi này để đo lường mức độ tình cảm của bạn dành cho họ như thế nào. Còn người chỉ vui chơi qua đường, họ sẽ chẳng quan tâm bạn nghĩ gì về họ.

dan ong tu te 4
Họ luôn muốn biết vị trí của mình trong lòng người phụ nữ họ yêu - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ muốn hạnh phúc, hãy giữ người yêu thương mình thật lòng, đặc biệt là người hỏi những câu trên.

Phụ nữ ‘số đỏ như son’ khi tạm biệt được những thói quen này trước 30 tuổi

Phụ nữ ‘số đỏ như son’ khi tạm biệt được những thói quen này trước 30 tuổi

Người phụ nữ khôn ngoan nên biết tạm biệt những thói quen này trước 30 tuổi để có cuộc sống ấm êm, đặc biệt được chồng xem như bà hoàng khi về già.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông yêu thật lòng phụ nữ khôn ngoan phụ nữ muốn hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này