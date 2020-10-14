7 chữ DƯỠNG tạo nên người phụ nữ ‘vàng mười’, đàn ông tu bảy kiếp mới cưới được

Người vợ "vàng mười" luôn phải hội tụ được những chữ dưỡng dưới đây, đàn ông tu bảy đời bảy kiếp mới có được bạn đời cực phẩm này.

Người đàn bà đẳng cấp phải có trí tuệ. Điều này sẽ giúp chồng tự hào khi ở bên cạnh bạn. Một điều nữa là anh ấy không cần phải giải thích quá nhiều về một vấn đề nào đó. Không phải mất quá nhiều công sức, thời gian để chỉ dẫn cho một người vợ ngốc nghếch.

Người vợ khôn ngoan lúc nào cũng phải xinh đẹp và tươi tắn. Muốn vậy hãy chăm sóc bản thân tốt nhất có thể. Hãy ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện thể dục điều độ để có một sức khỏe thật tốt. Bên cạnh đó còn phải biết bản thân phù hợp với loại trang phục, trang điểm như thế nào. Có vậy, bạn mới luôn xinh đẹp trong mắt chồng.

Vợ hiền lành, lương thiện giúp chồng “dưỡng tâm”

Phụ nữ hãy sống lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

Có câu phụ nữ phải có tấm lòng lương thiện, gia đình mới dồi dào phúc khí. Vợ hiền lành, biết hành thiện tích đức, chồng con mới hưởng được nhiều phúc lộc của trời ban. Thế nên người đàn bà khôn ngoan hãy nuôi dưỡng tâm tính, đừng sân si hay nói xấu bất cứ ai. Hãy sống một đời trong sạch, bạn sẽ hưởng được hạnh phúc và những gì bản thân mong muốn.

Phụ nữ ôn nhu, dịu dàng giúp chồng “dưỡng thần”

Khi có người vợ dịu dàng, ôn nhu bên cạnh, đàn ông sẽ cảm thấy thoải mái. Chồng sẽ luôn có những khoảng thời gian thư giãn nhẹ nhàng nhất khi ở bên cạnh người vợ dịu dàng. Thế nên phụ nữ hãy đi đứng, nói năng đúng chừng mực để không khiến chồng sợ hãi.

Phụ nữ giỏi giang giúp chồng “dưỡng tài”

Phụ nữ giỏi giang thường khiến chồng tự hào - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên người phụ nữ giỏi giang, chồng cũng sẽ học được không ít kinh nghiệm và bài học trong cuộc sống. Vả lại khi có vợ giỏi, đàn ông cũng ít khi gặp thất bại trong công việc. Vì vợ lúc nào cũng ở bên cạnh giúp chồng lường trước được những khó khăn sẽ xảy ra.

Vợ biết điều, hiểu chuyện giúp chồng “dưỡng khí”

Đàn ông cần nhất một người vợ hiểu chuyện, luôn suy nghĩ thấu đáo cho người khác. Đặc biệt là biết thông cảm cho tính chất công việc, cũng như những mối quan hệ của chồng. Thế nên đàn bà hãy đặt mình ở vị trí của chồng để biết được những nỗi vất vả mà chồng đang gánh chịu.

Vợ khỏe mạnh giúp chồng “dưỡng thân”

Phụ nữ khỏe mạnh giúp gia đình hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ khỏe mạnh, có tinh thần khỏe khoắn sẽ ảnh hưởng tốt đến người đàn ông bên cạnh. Vợ khỏe, chồng cũng sẽ có phúc khí, chuyên tâm hơn trong công việc. Vợ yếu, bệnh tật thường khiến chồng mệt mỏi và vượng khí trong nhà cũng dần suy yếu.