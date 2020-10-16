Dấu hiệu đàn bà hết yêu, đàn ông chuẩn bị lãnh ‘án tử’ cho cuộc hôn nhân của mình

Phụ nữ yêu 16/10/2020 04:00

Người đàn bà hết yêu rất dễ nhận ra, đàn ông nên cẩn thận và chuẩn bị chứng kiến cuộc hôn nhân của mình rơi xuống bờ vực thẳm, không cứu vãn được.

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy đàn bà hết yêu, đàn ông có quỳ dưới chân cũng không thể nào xoay chuyển tình thế.

dan ba het yeu 1
Đàn bà hết yêu không còn càm ràm - Ảnh minh họa: Internet

Vợ không còn càm ràm, nói nhiều với bạn như trước

Người đàn bà không còn yêu thường nói ít đi, không còn quan tâm đến cuộc sống của bạn đời. Họ thay đổi vai trò của mình trong gia đình và không còn muốn tận tụy, hy sinh bất cứ điều gì nữa. Nếu thấy vợ có những biểu hiện này, đàn ông nên cẩn thận vì có thể hôn nhân của bạn sắp đổ vỡ.

dan ba het yeu 2
Phụ nữ chết tâm sẽ không bao giờ quay đầu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà một khi đã nhẫn tâm thì khó lòng mà giữ được chân của họ. Phụ nữ chết tâm sẽ một đi không bao giờ ngoảnh đầu lại. Vì vậy đàn ông đừng vô tâm mà đánh mất hạnh phúc của mình.

Tự làm mọi việc, không cần chồng giúp đỡ

Khi đã không còn bất cứ tình cảm gì với chồng, phụ nữ sẽ trở nên độc lập, mạnh mẽ hơn. Họ không còn dựa dẫm, mè nheo làm nũng chồng giúp đỡ mình. Họ tự hiểu được bản thân chỉ hạnh phúc khi không dựa dẫm vào bất cứ ai, kể cả người đàn ông bên cạnh.

dan ba het yeu 3
Đàn bà không còn yêu sẽ tự làm mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đàn ông nên biết rằng phụ nữ từ yếu đuối trên nên mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc họ không còn cần bạn nữa. Họ không cần bạn ở bên cạnh bảo vệ hay cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Điều mà họ cần bây giờ đó là sự tự do, không còn muốn dây dưa gì với người đàn ông đã từng chung chăn gối nữa.

Chỉ tập trung vào công việc, chăm sóc con cái

Người phụ nữ lấy chồng thường muốn chăm chồng con hết mức. Họ sợ chồng ăn không no, con mặc không ấm. Nhưng khi đã dứt tình cạn nghĩa, họ chỉ muốn tập trung vào công việc và chuyên tâm chăm sóc con. Họ không còn xem trọng giá trị và sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh.

dan ba het yeu 4
Phụ nữ nhẫn tâm sẽ không còn quan tâm đến chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí còn ngầm chứng minh một điều không có chồng, bản thân họ vẫn tự kiếm tiền và sống tốt hơn. Nếu cả hai có ly hôn, họ chắc chắn sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng con mình thật tốt. Đồng thời bản thân cũng sẽ sống tốt hơn khi có chồng bên cạnh.

7 điều khiến đàn ông xúc động, phụ nữ dại ‘quăng cục lơ', phụ nữ khôn rất tinh ý

7 điều khiến đàn ông xúc động, phụ nữ dại ‘quăng cục lơ', phụ nữ khôn rất tinh ý

Người đàn ông thường dễ xúc động bởi những điều này, phụ nữ khôn ngoan luôn tinh ý nên được yêu thương, còn đàn bà dại lại vô tâm không để ý.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà không còn yêu phụ nữ lấy chồng phụ nữ chết tâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này