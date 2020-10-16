10 nét duyên ngầm của phụ nữ, đàn ông dại không nhận ra, đàn ông khôn luôn cho điểm mười

Phụ nữ yêu 16/10/2020 06:00

Người phụ nữ duyên dáng thường khiến đàn ông một đời say mê, ở gần là thoải mái thể hiện con người thật của mình, xa một chút là bắt đầu nhớ nhung.

Dưới đây là những nét duyên ngầm của phụ nữ khiến đàn ông chấm điểm mười, một khi đã yêu rồi thì khó lòng dứt ra được.

Hành động vén tóc sau vành tai

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Phụ nữ duyên dáng luôn khiến đàn ông điêu đứng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng lại khiến đàn ông điêu đứng. Người phụ nữ duyên dáng không cần làm những điều đao to búa lớn, chỉ cần vuốt hoặc vén tóc là cánh mày râu đã không thể giữ nổi tim mình. 

Trang điểm đơn giản khi ra ngoài

Thời buổi hiện đại, phụ nữ khôn ngoan nên biết cách trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản khi đi ra đường. Bạn không cần phải ăn mặc sành điệu toàn hàng hiệu, chỉ cần chọn trang phục phù hợp với mình là được. Hoặc học cách trang điểm đơn giản để bản thân trở nên tươi tắn và xinh đẹp hơn.

Chau mày khi tập trung làm việc

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Phụ nữ đẹp nhất khi tập trung làm việc gì đó - Ảnh minh họa: Internet

Tưởng chừng điều này vô cùng bình thường, nhưng thực tế lại khiến đàn ông cảm thấy thú vị. Có câu đàn ông đẹp nhất khi làm việc, phụ nữ cũng khí chất, thu hút nhất khi tập trung làm một việc gì đó. Hành động này tuy nhỏ nhưng sẽ khiến đàn ông một đời nhớ thương.

Hiểu chuyện

Người đàn ông cần nhất phụ nữ hiểu chuyện, biết suy nghĩ cho người khác. Vì họ có nhiều áp lực trong công việc, thế nên rất cần vợ thông cảm, an ủi khi thất bại hoặc lúc thành công. Phụ nữ nên nhớ đàn ông có vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên cường nhưng thực tế vẫn rất cần một bờ vai để dựa vào khi yếu lòng.

Lương thiện

Đàn ông thích ngắm phụ nữ xinh đẹp nhưng sẽ chọn ở bên cạnh và chung sống cả đời với người có trái tim nhân ái. Họ luôn đề cao sự lương thiện và ngây thơ của phụ nữ. Vì vậy phụ nữ nên nuôi dưỡng tâm hồn của mình, đừng sân si hay tìm cách hãm hại, chơi xấu ai.

Đảm đang, có trách nhiệm

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Phụ nữ đảm đang luôn khiến đàn ông say mê - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cưới vợ rất muốn có được những bữa cơm gia đình. Dù có những lúc muốn vui chơi, tự do bay nhảy, nhưng suy cho cùng họ rất cần có vợ ở nhà, nấu cho họ những món thật ngon. Khi đó những buồn phiền, áp lực của họ cũng sẽ giảm đi rất nhiều.

Lạc quan, sống tích cực

Người phụ nữ lạc quan luôn khiến đàn ông say như điếu đổ. Vì khi ở bên cạnh người có suy nghĩ tích cực sẽ giúp họ cảm thấy thoải mái, vui vẻ và có động lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Thế nên phụ nữ hãy giữ nét đơn thuần của mình. Dù có khó khăn đến mấy cũng đừng khóc lóc hay than trách mà hãy tìm mọi cách để đương đầu, vượt qua.

Mạnh mẽ, kiên định

Người đàn bà mạnh mẽ sẽ khiến đàn ông có cái nhìn ấn tượng sâu sắc hơn. Khi ở bên người có cá tính, đàn ông như lạc vào vùng đất mới với nhiều điều thú vị đang chờ khám phá. Vì vậy phụ nữ hãy kiên định, đừng dựa dẫm vào bất cứ ai, đặc biệt là tiền của đàn ông.

Nụ cười

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Phụ nữ cười tươi khiến đàn ông một đời thương nhớ - Ảnh minh họa: Internet

Vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ là nụ cười. Vì vậy dù có chuyện gì cũng hãy nở nụ cười thật tươi đối mặt với mọi thứ xảy ra với mình. Cuộc đời ngắn ngủi hãy dùng nụ cười làm điểm tựa giúp bản thân vượt qua nhiều khó khăn, rắc rối.

Bí ẩn

Đàn ông luôn thích kiểu phụ nữ bí ẩn. Vì bản năng của họ là khám phá, lúc nào cũng muốn chinh phục và sở hữu. Thế nên phụ nữ khi yêu đừng bộc lộ quá nhiều, hãy giữ lại chút gì đó cho riêng mình để đàn ông tha hồ tò mò khám phá.

7 điều khiến đàn ông xúc động, phụ nữ dại ‘quăng cục lơ', phụ nữ khôn rất tinh ý

7 điều khiến đàn ông xúc động, phụ nữ dại ‘quăng cục lơ', phụ nữ khôn rất tinh ý

Người đàn ông thường dễ xúc động bởi những điều này, phụ nữ khôn ngoan luôn tinh ý nên được yêu thương, còn đàn bà dại lại vô tâm không để ý.

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