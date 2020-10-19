Có 3 hành động này chứng tỏ vợ chồng sống bên nhau chỉ vì thói quen

Nếu vợ chồng bạn có những hành động này, hãy chuẩn bị tinh thần cho cuộc hôn nhân đổ vỡ, vì cả hai chỉ sống bên nhau vì thói quen chứ chẳng còn chút tình cảm nào.

Dưới đây là những hành động chứng tỏ vợ chồng chán nhau đến tận cổ, chỉ vì con cái và thói quen nên mới chọn cách ở bên nhau, cùng nhau trải qua chuỗi ngày ảm đạm. Vợ chồng chán nhau sẽ có dấu hiệu này - Ảnh minh họa: Internet Ngủ chung giường nhưng không nói bất cứ điều gì

Có nhiều cặp vợ chồng ở bên nhau chỉ vì thói quen hoặc con cái. Trong lòng họ đã không còn tình cảm với đối phương nhưng vì nghĩa vụ nên đành ở lại bên nhau, cùng nhau trải qua những chuỗi ngày tạm bợ. Điều đó thể hiện rõ nhất qua việc ngủ chung giường nhưng tâm trí lại không hướng về nhau. Họ không còn bất cứ điều gì để nói được với nhau. Khi đã hết tình cảm, vợ chồng không còn tâm sự cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet Khi ngủ, mạnh ai nấy bấm điện thoại hoặc chìm vào giấc ngủ ngay mà không hỏi đối phương “hôm nay như thế nào”. Với họ, việc của đối phương đã không còn quan trọng. Họ chẳng muốn biết cũng không muốn nghe những điều này nữa. Nếu vợ chồng bạn đang có dấu hiệu này, hãy hiểu rằng hôn nhân đổ vỡ là chuyện sớm muộn thôi.

Thường xuyên muốn tụ họp bạn bè vì không muốn về nhà Khi đã chán nhau đến tận cổ, vợ chồng chỉ thích vui chơi bên ngoài và tránh về nhà sớm. Họ không thích nhìn mặt đối phương, cũng không muốn nghe những lời đối phương nói. Với họ, bạn bè, những cuộc chơi bây giờ là quan trọng nhất. Họ không còn muốn biết đối phương có đợi về ăn cơm hay không. Hay đối phương hôm nay có chuyện buồn phiền gì hay không. Cả hai chỉ muốn gặp bạn bè, không muốn về nhà - Ảnh minh họa: Internet Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy vợ chồng hết yêu nhưng vì thói quen mà không thể rời bỏ. Họ vì con cái, hoặc vì lòng tự trọng, nghĩa vụ mà không thể ly hôn. Có nhiều trường hợp, đã chán nhau nhưng không đành lòng nói lời chia tay, nhưng cũng chẳng muốn để tâm đến nhau nữa. Chỉ quan tâm đến bản thân Cả hai chỉ quan tâm đến bản thân - Ảnh minh họa: Internet Khi đã không còn yêu, đàn bà sẽ quan tâm đến bản thân mà bỏ quên việc chăm sóc, lo lắng cho chồng con. Họ chỉ để tâm đến mình có khỏe, có vui, buồn gì không chứ không còn muốn biết cảm xúc của chồng. Còn đàn ông sẽ trở nên lạnh nhạt, vô tâm hơn. Họ chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà nói hoặc làm những hành động khiến vợ tổn thương.

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