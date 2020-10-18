Không phải tiền bạc, đây là những câu phụ nữ nên hỏi đàn ông trước khi kết hôn

Anh sẽ giúp em làm việc nhà chứ?

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan nên hỏi đàn ông thật kỹ rồi hãy quyết định có nên cưới hay không, tuyệt đối đừng qua loa mà bất hạnh cả đời.

Thế nên hãy hỏi đối tượng của bạn trước, sau đó hãy suy tính kỹ càng chuyện trăm năm. Đừng lấy người lười biếng, chỉ biết ăn không ngồi rồi để vợ phải cung phụng tận nơi. Vì khi lấy kiểu đàn ông này về làm chồng, bạn sẽ nuôi thêm một đứa trẻ.

Người đàn bà khôn ngoan nên hỏi rõ chuyện phân chia trách nhiệm làm việc nhà. Câu hỏi này tưởng không có gì nhưng thật sự rất quan trọng. Vì nhiều người đàn ông nghĩ việc nhà là của vợ và không bao giờ đụng tay vào. Họ nghĩ đàn ông làm việc nhà rất mất mặt.

Nếu em già xấu, anh có còn yêu em như thuở ban đầu không?

Khi yêu đàn ông sẽ nói những lời ngọt ngào. Nào là “anh sẽ yêu em dù em có xấu xí hay già nua”, hoặc “chúng ta sẽ yêu nhau cả đời, anh sẽ không thay lòng đổi dạ”. Nhưng khi kết hôn rồi, ai cũng thay đổi. Chẳng người đàn ông nào chấp nhận vợ mình xấu xí hay xuống sắc quá nhiều.

Phụ nữ nên chăm sóc bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên bạn cũng nên hỏi để đo lường sự chân thành của anh ấy như thế nào. Sau đó hãy chăm sóc bản thân mình mỗi ngày. Dù có chồng rồi nhưng vẫn phải làm đẹp, tập luyện thể dục thể thao để có thân hình cân đối, săn chắc như bản thân mong muốn.

Khi gia đình đột nhiên giàu có, anh có thay lòng đổi dạ không?

Hãy biết lựa chọn chồng để cả đời không khổ - Ảnh minh họa: Internet

Muốn yên tâm hơn về đối tượng của mình, đàn bà khôn ngoan nên hỏi những câu này. Hãy xem cách anh ấy trả lời như thế nào, có làm bạn hài lòng hay không. Hoặc trong từng câu từng chữ anh ấy nói, bạn có cảm thấy dễ chịu hay có giả tạo ở điểm nào không. Chỉ cần bạn tinh ý một chút sẽ hiểu hết lòng dạ của người đàn ông bên cạnh mình.

Anh nghĩ sao về việc đàn ông ngoại tình?

Đàn ông tử tế sẽ không ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tử tế đàng hoàng sẽ “bài trừ” ngay việc ngoại tình. Còn đàn ông tồi, lăng nhăng sẽ nghĩ chuyện này vô cùng bình thường, miễn là họ quay về bên vợ con là được. Thế nên phụ nữ hãy cân nhắc thật kỹ, đừng dễ dãi mà vướng bẫy Sở Khanh.

Anh có tôn trọng công việc và gia đình của em không?

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ tôn trọng gia đình cũng như công việc bạn đang làm. Còn người không thương bạn, họ chỉ muốn bạn ở nhà nội trợ và không đối xử tốt với gia đình của bạn. Vì vậy hãy hỏi kỹ những câu này để biết được lòng dạ của người đó đối với bạn như thế nào.