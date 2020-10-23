3 sự thật THÔ nhưng ĐÚNG khi đàn ông ngoại tình, phụ nữ biết được đừng quá đau lòng

Phụ nữ yêu 23/10/2020 06:00

Người đàn ông ngoại tình thường có những bí mật che giấu sâu trong lòng, phụ nữ sẽ không bao giờ biết được, vì vậy hãy đọc bài viết dưới đây.

Dưới đây là những sự thật về đàn ông ngoại tình thô nhưng đúng, phụ nữ nghe được đừng quá đau lòng mà hãy tự biết chăm sóc bản thân tốt hơn.

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Đàn ông ngoại tình thường có những bí mật - Ảnh minh họa: Internet

Ngủ với nhân tình thích hơn vợ

Người chồng ngoại tình nào cũng có suy nghĩ ngủ với nhân tình thích hơn vợ. Họ thích sự chủ động, nhiệt tình và hoang dã của nhân tình hơn là sự ngoan ngoãn như mèo con của vợ. Dù không nói nhưng đàn ông luôn thích cảm giác vụng trộm trên giường với nhân tình.

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Đàn ông phản bội thường đến với nhân tình vì ham muốn xác thịt - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông phản bội cảm thấy khi lên giường với nhân tình rất thú vị, như khám phá một vùng đất mới. Còn khi ở bên vợ, họ cảm thấy tẻ nhạt. Tuy nhiên đàn ông lại giấu giếm sự thật này. Một là vì họ sợ không có đường quay về với vợ con. Hai là vì sợ bị mang tiếng ngoại tình vì nhục dục.

Ở bên cạnh vợ không còn cảm giác

Khi đã chọn con đường ngoại tình, đàn ông thường chán ở cạnh vợ. Họ chán việc phải đối mặt hoặc nghe lời vợ càm ràm mỗi ngày. Khi đang ở trong cơn say nắng, họ chỉ thích vui vẻ bên nhân tình, còn vợ chỉ là gánh nặng mà họ không muốn nghĩ đến.

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Đàn ông chán vợ thường mới ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đa số đàn ông dấn thân ngoại tình thường đã không còn cảm giác với vợ như thuở ban đầu. Họ cảm thấy mệt mỏi khi ở gần vợ. Họ cảm thấy không thoải mái khi ở bên một người không còn sự đồng điệu trong tâm hồn. Thế nên ở bên người mới, lúc nào họ cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhân tình đẹp, quyến rũ hơn vợ

Nhân tình thường quyến rũ và có sức hấp dẫn hơn vợ. Ở bên nhân tình, đàn ông như sống lại những giây phút tuổi trẻ, yêu mặn nồng và cuồng dại. Trong khi đó, ở bên vợ quá nhiều năm, đàn ông thường cảm thấy chán, không có gì mới mẻ. Đặc biệt là khi vợ xấu xí, già nua và không còn sức để chiều chuộng chồng trong chuyện chăn gối.

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Đàn ông tồi cho rằng nhân tình hấp dẫn hơn vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là những sự thật về đàn ông ngoại tình, vợ biết được đừng quá đau lòng. Nếu rơi vào hoản cảnh này, hãy tự biết yêu thương, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Đừng vì một gã tệ bạc mà không quan tâm đến bản thân cũng như cuộc sống riêng của mình.

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