Dưới đây là những điều chỉ có đàn ông tồi tệ mới làm, đàn ông tốt sẽ chẳng bao giờ làm vậy.

Với cha mẹ, người đàn ông tốt sẽ hiếu thảo, luôn nhớ công ơn và yêu thương người sinh ra mình hết lòng. Đặc biệt sẽ không bao giờ làm chuyện không hay để cha mẹ phải phiền lòng. Còn người không tốt, họ sẽ chẳng nhớ đến công ơn của bất cứ ai. Thậm chí còn trở thành đứa con bất hiếu, bỏ rơi người đã sinh ra mình.

Người đối xử tệ với cha mẹ của mình, đồng nghĩa với việc bạn cũng chẳng là gì trong mắt họ. Đến người dưỡng dục họ còn không quan tâm thì với một người dưng, họ cũng sẽ vô tâm mà thôi. Có câu muốn biết đàn ông tốt hay tệ, hãy nhìn vào cách anh ấy đối xử với mọi người xung quanh.

Trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác

Người đàn ông tử tế sẽ không trốn tránh trách nhiệm, không bao giờ đổ lỗi cho bất cứ ai. Họ sẽ tự chịu trách nhiệm với những sai lầm mà bản thân đã làm. Còn người không đàng hoàng sẽ đổ hết lỗi cho người khác để giữ bản thân trong sạch. Kiểu người này thường sẽ không mang lại hạnh phúc cho ai.

Người trốn tránh trách nhiệm đều không đáng mặt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vướng phải người đàn ông tệ, bạn sẽ luôn là người bị đổ lỗi trong tất cả mọi chuyện. Hoặc bạn sẽ luôn phải xin lỗi vì họ không bao giờ chịu nhận sai và sửa sai. Trong công việc, họ sẽ bị nhiều người ghét và không thể nào có được thành công. Sống bên kiểu người này, bạn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, mãi mãi cũng không thể có được hạnh phúc.

Thất hứa, không giữ lời

Người không biết giữ lời sẽ khiến bạn thất vọng liên tục. Họ hứa rất nhiều lời hoa mỹ, đẹp đẽ nhưng lại không thực hiện được. Còn bạn thì cứ ôm mộng tưởng rằng anh ấy sẽ thực hiện được lời hứa của mình. Vòng luẩn quẩn này khiến bạn chìm dần trong ảo mộng của riêng mình. Còn người đàn ông kia thì lại vô tư như không có chuyện gì xảy ra.

Người thất hứa sẽ không mang lại hạnh phúc cho ai - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan nên nhớ đừng lấy người hay hứa. Vì lời hứa của họ sẽ khiến bạn uổng phí thanh xuân, tuổi trẻ để tận tâm. Lời hứa của họ sẽ khiến bản thân bạn không thể nào sống thực tế mà cứ luôn chìm trong ngọt ngào để rồi thất vọng ê chề.