4 kiểu phụ nữ hư trong phòng ngủ khiến đàn ông phát điên, phát nghiện

Phụ nữ yêu 30/10/2020 06:00

Những kiểu phụ nữ hư trong phòng ngủ khiến đàn ông phát điên, phát nghiện, đặc biệt kiểu thứ hai được cưng như trứng hứng như hoa.

Dưới đây là những kiểu phụ nữ hư trong phòng ngủ khiến đàn ông một khi đã yêu thì cả đời đắm say, không bao giờ tạo cơ hội để kẻ thứ ba chen ngang vào hạnh phúc của mình.

Mặc quần áo sexy, xuyên thấu

Người đàn bà hư phải biết diện những bộ trang phục sexy, xuyên thấu để quyến rũ chồng. Khi nhìn thấy vợ trong bộ dạng này, đàn ông sẽ có cảm xúc và giúp “cuộc yêu” thăng hoa hơn. Vợ đừng nghĩ mặc những bộ quần áo này là hư hỏng, đánh mất phẩm giá. Hãy biết rằng đây là yếu tố quan trọng giúp giữ lửa hôn nhân, đời sống chăn gối của vợ chồng ngày càng gắn bó hơn.

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Phụ nữ hãy làm đẹp và diện quần áo gợi cảm quyến rũ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng phụ nữ hãy biết quyến rũ chồng. Không chỉ ăn mặc gợi cảm khi ở trong phòng ngủ, bạn còn phải biết làm đẹp dù ở bất cứ nơi đâu. Đừng vì bận rộn mà bỏ bê bản thân khiến chồng chán chê.

Nói những lời ngọt ngào, êm tai

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Phụ nữ hãy nói những lời ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Ở trong phòng ngủ chỉ có hai vợ chồng, bạn đừng quên nói những lời ngọt ngào êm tai. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, vợ chồng hãy động viên và cổ vũ nhau. Bên cạnh đó khi “yêu”, vợ khôn ngoan cũng đừng quên rót vào tai chồng những lời đường mật hoặc khen ngợi khả năng của anh ấy. Chắc chắn điều này sẽ giúp tình cảm vợ chồng bạn ngày càng gắn bó hơn.

Luôn chủ động thử tư thế mới

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Hãy chủ động trên giường để được chồng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ hư luôn chủ động trên giường, đặc biệt không ngại thử tư thế mới để lôi cuốn chồng. Họ biết chủ động dẫn dắt chồng giúp cả hai thăng hoa hơn. Còn đàn bà hiền lành chỉ nằm yên như cục đất ở trên giường, mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm. Đây là việc làm của phụ nữ dại khiến chồng ngày càng chán vợ, không muốn vun đắp tình cảm gì nữa.

Không than phiền, oán trách

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, vợ chồng hãy nằm bên nhau thủ thỉ nói chuyện, tâm sự. Người phụ nữ khôn ngoan đừng than phiền hay oán trách chồng mình không bằng chồng người ta. Hãy nằm ôm nhau để cảm nhận sự đồng điệu tâm hồn của nhau.

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Phụ nữ đừng than phiền, oán trách - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn ngoan đừng càm ràm suốt về những chuyện đã qua. Bạn nên biết chấp nhận những gì bản thân đang có, dù người chồng của mình tốt hay xấu. Vì sự lựa chọn đó là của bạn, không thể nào thay đổi hay oán trách ai được.

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