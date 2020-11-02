Theo khảo sát, đây là những đặc điểm quyến rũ trên cơ thể của phụ nữ khiến đàn ông yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên và say như điếu đổ cả một đời dài.

Đây là nét quyến rũ nhất của phụ nữ khiến đàn ông xao xuyến khi ở bên cạnh. Đôi môi căng mọng là điểm nhấn ấn tượng nhất trên gương mặt. Khi nhìn, đàn ông sẽ bị bộ phận này hớp hồn. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan hãy chăm sóc đôi môi của mình mỗi ngày. Bạn phải biết cách tẩy tế bào chết, dưỡng môi sao cho tốt nhất.

Tuy thô nhưng thật, đàn ông ai cũng thích ngắm ngực của phụ nữ. Ai cũng thích phụ nữ có vòng một đầy đặn, căng tròn. Nhất là khi phụ nữ diện những bộ trang phục gợi cảm, để lộ bầu ngực căng đầy của mình sẽ đốn gục được trái tim đàn ông. Họ sẽ cảm thấy vô cùng thích thú khi ngắm nhìn đặc điểm quyến rũ chết người này của phụ nữ.

Mông

Đây là bộ phận quyến rũ nhất của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, người phụ nữ có bờ mông to, căng đầy thường có khả năng sinh nở tốt. Không những vậy còn mang đến nhiều may mắn, phúc khí cho gia đình. Khi còn độc thân, bạn là người giàu có, tiền rủng rỉnh trong túi. Đến khi lấy chồng, bạn sẽ trở thành hậu phương giúp chồng ăn nên làm ra, công danh sự nghiệp thăng tiến. Thế nên đặc điểm này của phụ nữ sẽ thu hút được ánh nhìn của đàn ông.

Bờ vai gầy

Khi diện chiếc đầm hai dây, hở vai, bạn sẽ thể hiện được hết sự gợi cảm của bản thân. Đàn ông cũng cực kỳ ấn tượng với đường nét này trên cơ thể phụ nữ. Họ thích ôm đôi vai gầy để thể hiện sự chở che, bảo vệ cho người phụ nữ mình yêu. Bên cạnh đó đặc điểm này còn khiến cánh mày râu "tê liệt" vì đậm tính nghệ thuật, lột tả được hết vẻ đẹp tiềm ẩn của người phụ nữ.

Hông

Phần hông của phụ nữ toát lên sự gợi cảm và thu hút cánh mày râu sâu đậm nhất. Vì vậy đàn bà khôn ngoan nên diện những chiếc đầm phù hợp với đường cong cơ thể của mình. Khi đó bạn sẽ để lộ nét quyến rũ chết người của mình một cách đặc trưng nhất.

Đôi mắt

Có câu “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, khi nhìn vào ánh mắt nhau, bạn sẽ hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Đàn ông cực kỳ thích nhìn vào ánh mắt của phụ nữ để dò xét, khám phá. Đặc biệt là với những người có ánh mắt đẹp, thu hút sự chú ý của người khác.