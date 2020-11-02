Những ‘vùng cấm’ trên cơ thể của đàn ông, phụ nữ có thích đến mấy cũng đừng đùa giỡn

Dưới đây là những “vùng cấm địa” của đàn ông, phụ nữ khôn ngoan không được đụng đến dù có thích đến mấy.

Đây là bộ phận thể hiện niềm kiêu hãnh của đàn ông. Người đàn bà khôn ngoan dù có thích đến mấy cũng đừng đùa giỡn ở vùng nhạy cảm này. Vì vô tình hay cố ý, anh ấy cũng sẽ cảm thấy khó chịu và không muốn gần gũi bạn nữa. Hành động này thể hiện sự không tôn trọng và sẽ khiến đối phương đề phòng, giữ khoảng cách hơn mỗi khi ở gần bạn.

Đây là bộ phận đàn ông nhạy cảm nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông không thích phụ nữ đụng chạm đến vùng đặc biệt này của mình. Họ không thích đối phương đùa giỡn hoặc nựng cằm. Đặc biệt là những lúc khó chịu, mệt mỏi với công việc, chẳng ai muốn đùa theo kiểu này. Thậm chí nếu đùa quá dai sẽ khiến cả hai cãi vã và làm tổn thương lẫn nhau.

Xương quai xanh

Đây là bộ phận đẹp và quyến rũ nhất của đàn ông. Họ rất thích bộ phận cơ thể này của mình vì thế sẽ thích diện những chiếc áo cổ rộng để “khoe”. Nhưng họ lại không muốn phụ nữ mang đặc điểm này ra để đùa nghịch.

Phụ nữ khôn ngoan đừng đùa giỡn quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho phụ nữ là dù có vui đến mấy cũng đừng đùa giỡn quá dai. Vì những hành động của bạn từ vô tư đáng yêu sẽ đến vô duyên và sau đó là những cuộc cãi vã.

Trong mối quan hệ, phụ nữ nên biết phân biệt điều gì nên làm và không nên làm để bảo vệ bản thân. Nếu chàng không thích điều đó, bạn cũng đừng nên làm. Hãy tôn trọng những điều đối phương thích và không thích để giữ trọn mối quan hệ này.

Bụng

Có nhiều người đàn ông thích phụ nữ đụng vào bộ phận này của mình. Nhưng có người lại cực kỳ ghét, họ không thích bị đụng chạm vùng nhạy cảm quá nhiều. Phụ nữ khôn ngoan nên biết để tránh, đừng vô tư làm mà khiến chồng khó chịu, không dám đến gần bạn nữa.

Khi ở gần, phụ nữ đừng đùa nghịch quá trớn - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng trong một mối quan hệ, dù đã quá thân thiết cũng hãy giữ khoảng cách nhất định. Điều này sẽ bảo vệ bản thân bạn, bên cạnh đó cũng giữ được sự mới lạ cho cả hai. Dù yêu bao lâu cũng mới mẻ như ban đầu.