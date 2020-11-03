Đàn ông ‘yêu’ 3 thứ này hơn vợ sẽ tan nhà nát cửa, sớm muộn gì cũng ly hôn

Nếu đàn ông yêu những thứ này hơn người bạn đời của mình, gia đình sẽ gặp nhiều trục trặc, sớm muộn gì cũng ly hôn vì dứt tình cạn nghĩa.

Có nhiều cặp vợ chồng cãi nhau , mâu thuẫn chỉ vì chồng yêu điện thoại hơn người bạn đời của mình. Người chồng đi làm về chỉ nằm ôm điện thoại để chơi game, tám chuyện cùng bạn bè mà vô tình không quan tâm đến gia đình. Vợ hôm nay mặc chiếc váy mới, làm kiểu tóc mới, họ cũng không để ý. Con cái xảy ra chuyện gì ở trường, họ cũng chẳng thèm quan tâm.

Người đàn ông dại thường yêu điện thoại hơn vợ. Ở xã hội ngày nay, nhiều người có thói quen ôm khư khư chiếc điện thoại mà bỏ rơi bạn đời và các mối quan hệ khác. Những thiết bị công nghệ đã dần chia cắt tình cảm vợ chồng, bạn bè, cha mẹ…

Những điều mâu thuẫn này dần tích tụ khiến cho cuộc sống vợ chồng ngày càng lạnh nhạt. Vợ dần chán nản cảm giác chỉ một mình cố gắng vun vén gia đình, còn chồng thì yêu điện thoại hơn vợ.

Yêu người đàn bà khác hơn vợ

Đây là điều sớm muộn gì cũng khiến hôn nhân đổ vỡ, gia đình tan nát. Việc đàn ông ngoại tình là cú sốc quá lớn với vợ. Điều này khiến vợ đánh mất niềm tin, tình cảm của mình nên chẳng còn muốn tận tâm vì gia đình nữa.

Đàn ông dại nhất là ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có thể ăn không ngon mặc không ấm, nhưng tuyệt đối không chịu được sự phản bội. Họ không muốn san sẻ chồng với bất cứ người đàn bà nào khác. Nếu chồng đã đem lòng yêu thương người phụ nữ nào đó, họ sẽ sẵn sàng rời đi để không phải chịu cảnh san sẻ hạnh phúc.

Với họ, mọi tật xấu của chồng đều có thể suy xét để tha thứ nhưng chuyện ngoại tình thì hoàn toàn không. Họ thà chịu mang tiếng đàn bà một đời chồng chứ không bao giờ chấp nhận một người phản bội mình.

Yêu lời nói của thiên hạ hơn vợ

Đàn ông khờ nhất là yêu thiên hạ hơn vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dại nhất là yêu và xem trọng lời nói của thiên hạ hơn vợ. Có nhiều người còn nghe lời người khác mà về nhà mắng nhiếc vợ con. Họ nghĩ những điều thiên hạ nói đều đúng, còn lời vợ nói vô cùng khó nghe. Họ có xu hướng làm hài lòng người dưng và làm buồn lòng người thân của mình. Điều này khiến cuộc hôn nhân dần đổ vỡ, tình cảm vợ chồng cũng xảy ra nhiều trục trặc.