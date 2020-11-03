Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan không được đòi hỏi ở chồng. Có những việc bạn nên tự làm, có những thứ bạn nên học cách chấp nhận chứ không phải đòi hỏi.

Nếu đã lựa chọn anh ấy làm chồng, bạn phải chấp nhận hết thảy tật xấu của anh ấy. Thay vì đòi hỏi chồng thay đổi trong một sớm một chiều, hãy cho anh ấy thời gian. Bản thân bạn cũng cần phải có thời gian để hoàn thiện bản thân mà, đúng không?

Người đàn bà khôn ngoan nên biết chẳng ai hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm riêng. Bạn đừng đòi hỏi chồng phải hoàn hảo, tuyệt vời nhất. Hãy bao dung để anh ấy dần hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn.

Chồng phải dành hết thời gian rảnh cho bạn

Đừng ép chồng dành hết thời gian cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng đòi hỏi chồng dành thời gian ở bên cạnh, hãy cho anh ấy sự tự do nhất định. Thay vì ép chồng ở bên mình, bạn hãy tự biết yêu thương và chăm sóc bản thân. Hãy dành thời gian không có chồng bên cạnh để đi spa, làm đẹp, hoặc gặp gỡ hội chị em để đầu óc được thoải mái hơn.

Phải cùng vợ giải quyết hết vấn đề

Bạn hãy tự giải quyết vấn đề của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề riêng của bạn, hãy tự mình giải quyết. Người đàn bà bản lĩnh nhất là khi nói được làm được và tự chịu trách nhiệm với những gì bản thân làm. Không trốn tránh, cũng không ép ai phải đứng ra gánh chịu giúp mình. Có vậy, bạn mới được chồng tôn trọng, yêu thương hết lòng. Bên cạnh đó còn khiến anh ấy có cái nhìn khác hơn về cô vợ yếu đuối của mình.

Bỏ hết mối quan hệ, sở thích vì bạn

Ai cũng có cuộc sống, sở thích riêng, bạn đừng ép chồng phải bỏ hết để ở bên cạnh mình. Cũng đừng cố gắng tách chồng ra khỏi mối quan hệ, bạn bè của anh ấy. Vì điều này sẽ vô tình khiến cho cuộc hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng bạn cũng dần có khoảng cách. Thế nên hãy tôn trọng cuộc sống riêng của chồng, rồi bạn sẽ được anh ấy tôn trọng ngược lại.

Đòi quản lý điện thoại của chồng

Tuyệt đối đừng bao giờ quản lý điện thoại của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là việc làm kém duyên nhất của phụ nữ khiến đàn ông không dám đến gần. Bạn nên biết điện thoại, laptop, thiết bị điện tử là những vật bất ly thân của đàn ông. Dù có chết, bạn cũng đừng đòi chồng giao hết bí mật trong điện thoại hoặc giám sát chồng 24/24. Vì điều này sẽ khiến anh ấy dần chán nản và không còn muốn ở bên cạnh bạn nữa.