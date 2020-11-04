Không phải ngực, lần đầu đàn ông tiết lộ 3 điểm trên cơ thể phụ nữ có ‘ma lực’ mê người

Phụ nữ yêu 04/11/2020 05:00

Ai cũng nghĩ vòng một luôn thu hút đàn ông dữ dội nhưng thực tế đây mới là đặc điểm cơ thể của phụ nữ khiến đàn ông chết đứ đừ từ ánh nhìn đầu tiên.

Dưới đây là những đặc điểm cơ thể của phụ nữ hạ gục đàn ông, một khi đã yêu thì cả đời si mê không dứt.

Đôi mắt

Người đàn ông thích nhất "cửa sổ tâm hồn" của phụ nữ. Họ thích được nhìn vào ánh mắt để đoán nỗi lòng của đối phương. Khi nhìn vào đôi mắt, họ có thể hiểu được đối phương đang buồn, vui, tức giận ra sao. Điều này giúp đàn ông tiết chế hành động và lời nói của mình hơn. 

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Đàn ông thích nhìn vào đôi mắt phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Vả lại khi nhìn vào ánh mắt long lanh của phụ nữ, cánh mày râu cảm thấy dễ chịu. Mọi cung bậc cảm xúc của đối phương đều được lột tả thông qua đôi mắt. Thế nên đặc điểm này của phụ nữ thu hút đàn ông nhiều nhất.

Đôi môi

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Đây là đặc điểm gợi cảm nhất của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đôi môi thể hiện sự quyến rũ, gợi cảm nhất của người phụ nữ. Khi nhìn vào đặc điểm này, đàn ông sẽ cảm thấy bị thu hút dữ dội. Nhất là những cô nàng có đôi môi căng mọng sẽ khiến đàn ông tê liệt ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan hãy chọn cho mình màu son phù hợp. Bên cạnh đó hãy dưỡng môi thường xuyên để có một bờ môi tràn đầy sức sống.

Đôi chân

Khi gặp gỡ, đàn ông thường nhìn vào đôi chân của phụ nữ. Họ thích người có đôi chân săn chắc, thể hiện được sự mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng tích cực. Người có đôi chân dài, săn chắc là người khá năng động, lạc quan và thú vị. Vì vậy đàn ông luôn thích ở bên cạnh kiểu phụ nữ này.

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Phụ nữ có đôi chân săn chắc luôn thu hút đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng nghĩ đàn ông chỉ thích nhìn ngực nhưng thực tế, họ thích ngắm những bộ phận cơ thể này của phụ nữ. Với họ đôi mắt là bộ phận đẹp nhất của phái yếu. Họ thích nhìn vào đôi mắt để khám phá nội tâm của đối phương. Còn đôi môi, đôi chân là những đặc điểm quyến rũ khiến họ xao xuyến mỗi khi gặp gỡ.

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Phụ nữ hãy biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ hãy biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Hãy luyện tập, ăn uống điều độ để có thân hình đẹp khiến đàn ông chết đứ đừ. Dù có chồng, sinh con rồi vẫn hãy duy trì thói quen tập thể dục, ăn uống lành mạnh để giữ chồng, giữ lửa hôn nhân.

Muốn được tôn trọng, phụ nữ có chết cũng đừng đòi chồng những điều này

Muốn được tôn trọng, phụ nữ có chết cũng đừng đòi chồng những điều này

Muốn được tôn trọng, cung phụng suốt đời, phụ nữ khôn ngoan có chết cũng đừng đòi chồng những điều này kẻo cả đời sống trong nước mắt.

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