Những thứ phụ nữ LỘ CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT để chồng yêu chiều hết mực, chung thủy hết đời

Phụ nữ yêu 13/01/2020 16:45

Có những bí mật của vợ mà chồng luôn khao khát muốn biết, phụ nữ cũng đừng giấu vì càng lộ càng được yêu chiều, cung phụng suốt đời.

Có những thứ phụ nữ nên giấu để tạo sự mới mẻ giữa hai vợ chồng. Tuy nhiên có những điều phụ nữ nên lộ càng nhiều càng tốt để chồng yêu thương, say đắm.

1. Để lộ cảm xúc hiện tại của mình. Đàn ông không thích đoán già đoán non về việc hôm nay vợ buồn vui ra sao, có khó chịu chỗ nào không. Thế nên đây là bí mật của vợ mà đàn ông luôn khao khát muốn biết.

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Có những bí mật của vợ, chồng luôn muốn biết - Ảnh minh họa: Internet

2. Để lộ những lời nói yêu thương trong lòng mình. Đàn ông thích nghe những lời ngọt ngào, vì vậy vợ hãy biết nói “em yêu anh” hoặc “em cần anh” đúng thời điểm để đốn gục trái tim chồng. Khi nghe được những câu yêu thương từ vợ, đàn ông sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc hơn rất nhiều.

3. Để lộ những lời khen ngợi chồng. Ví dụ như khi chồng mặc chiếc áo hoặc cắt tóc mới, bạn hãy dành cho anh ấy lời khen như “trông anh rất trẻ” hoặc “chồng em là đẹp trai nhất”. Người đàn bà khôn ngoan nên biết khen chồng để được anh ấy yêu thương, chiều chuộng.

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Phụ nữ khôn ngoan phải thể hiện những điều mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

4. Để lộ cảm xúc lãng mạn của mình. Phụ nữ đừng ngại tạo bất ngờ hoặc tặng quà cho chồng. Trong hôn nhân, việc thay đổi không khí cũng giúp vợ chồng hạnh phúc hơn. Ví dụ bạn có thể chuẩn bị một bàn tiệc nhiều món ăn chồng thích, cùng ăn tối dưới ánh nến lung linh. Đây là cách giữ lửa hôn nhân vô cùng hiệu quả.

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Phụ nữ đừng giấu giếm chồng quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

5. Để lộ những mong mỏi về tương lai của cả hai. Muốn hôn nhân lâu dài, cả hai phải có nhiều kế hoạch, dự định cho tương lai. Phụ nữ nên chủ động nói về những gì cả hai sẽ làm cùng nhau. Khi đó anh ấy sẽ cảm nhận được trách nhiệm của mình và cố gắng phấn đấu cho mục tiêu đó.

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Đàn bà khôn ngoan đừng để chồng phải đoán già đoán non về mình - Ảnh minh họa: Internet

6. Để lộ những khó khăn mình đang phải gánh chịu. Đàn ông không giỏi đoán, họ sẽ không biết bạn đang gặp chuyện gì để giúp đỡ kịp thời. Thế nên đừng chịu đựng một mình, hãy tâm sự với chồng những khó khăn mình đang gặp. Khi đó, anh ấy mới có thể đưa ra lời khuyên cho bạn. 

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