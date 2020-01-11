Đàn bà đừng đánh ghen để hả giận, hãy làm những điều khiến chồng vừa phục vừa sợ. Nếu vợ quá bạo lực, đàn ông sẽ xem thường. Nếu có quay về, họ cũng không một lòng một dạ. Còn khi bạn đánh ghen đẳng cấp bằng những thứ vũ khí này, chắc chắn chồng sẽ tâm phục khẩu phục, không bao giờ dám tái phạm.

Người phụ nữ hiện đại không sợ mất chồng, chỉ sợ không đủ tiền làm đẹp. Khi biết chồng ngoại tình, họ thản nhiên dành thời gian chăm sóc cho bản thân, dại gì mà đi đánh ghen giữ chồng. Vì họ biết khi bản thân xinh đẹp hơn, không cần giữ chồng cũng sẽ tự động quay về.

Ông trời ban cho mỗi người phụ nữ một vẻ đẹp riêng. Hãy làm đẹp mọi lúc mọi nơi, đừng đợi chồng ngoại tình rồi mới hối hả tút tát lại nhan sắc. Người đàn bà khôn ngoan khi biết chồng phản bội, họ sẽ tô chút son dặm thêm chút phấn. Có khóc cũng phải khóc trong bộ dạng đẹp đẽ nhất. Có tức giận cũng phải thể hiện trên gương mặt xinh xắn.

Niềm kiêu hãnh

Ai cũng có niềm kiêu hãnh của mình. Đừng vì gã đàn ông tệ bạc mà đánh mất đi sự tự tin và nét quyến rũ, quý phái riêng. Khi biết chồng có nhân tình, nhiều chị em quyết lùng sục cho bằng được để đánh ghen. Thậm chí còn có người yếu đuối đến nỗi khóc lóc, van xin kẻ thứ ba buông tha cho gia đình mình.

Phụ nữ hãy dùng niềm kiêu hãnh của mình để giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên việc đó sẽ không hiệu quả mà chỉ khiến bạn bị xem thường hơn. Kẻ thứ ba sẽ được dịp lên mặt và ngày càng quá quắt hơn. Vì vậy chỉ có một cách duy nhất để hạ gục "tiểu tam" là hãy thể hiện sự kiêu hãnh của mình.

Nếu một ngày nào đó, trong cuộc hôn nhân của bạn có sự xuất hiện của kẻ thứ ba, đừng vội lo lắng. Hãy trang điểm thật đẹp, mặc bộ quần áo lộng lẫy đến gặp mặt nhân tình của chồng. Về tình hay về lý, bạn đều ở thế thượng phong.

Phụ nữ khôn ngoan không khóc lóc để biết chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Hãy để cho cô ta biết việc chồng ngoại tình không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của bạn. Không ít kẻ thứ ba nghĩ chắc vợ phải xấu lắm, chồng mới đi tìm của lạ. Thế nên hãy đập tan suy nghĩ này của cô ta. Khi đó, chắc chắn kẻ thứ ba sẽ phải nghĩ lại tại sao anh ta có vợ đẹp thế này mà lại đi ngoại tình? Có phải nhân cách của anh ta có vấn đề?