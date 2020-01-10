Nếu trả lời ‘có’ 10 câu hỏi này, chia buồn bạn đã lấy nhầm chồng

Phụ nữ yêu 10/01/2020 14:41

Đây là những dấu hiệu của phụ nữ lấy nhầm chồng, nếu không thoát ra được thì không chỉ làm khổ bản thân mà còn ảnh hưởng đến cha mẹ, con cái.

Muốn biết bản thân có lấy đúng người hay không, hãy thử trả lời những câu dưới đây. Nếu câu trả lời đa phần là “có”, chia buồn rằng bạn đã lấy nhầm chồng.

Anh ấy có thô lỗ, bất kính với cha mẹ, người lớn trong gia đình không?

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Đàn ông cư xử thô lỗ không mang lại hạnh phúc cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tử tế sẽ không cư xử thô lỗ, bất hiếu với đấng sinh thành. Muốn biết sau này anh ấy sẽ đối xử với bạn như thế nào, hãy nhìn vào cách đối xử với cha mẹ. Nếu hay quát nạt hoặc thờ ơ với cha mẹ, điều này chứng tỏ phẩm cách của anh ấy có vấn đề.

Anh ấy có làm cho bạn xấu hổ trước đám đông không?

Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ luôn bênh vực và bảo vệ bạn dù ở bất cứ nơi đâu. Còn người không yêu và tôn trọng bạn sẽ thản nhiên mang khuyết điểm của bạn ra để chỉ trích, cười cợt trước mặt mọi người.

Anh ấy có lừa dối bạn hay không?

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Đàn ông dối trá quá nhiều lần không mang lại hạnh phúc cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Người lừa dối bạn quá nhiều lần, đồng nghĩa không tôn trọng mối quan hệ này. Hoặc có thể anh ấy thật sự không yêu thương bạn. Đây là dấu hiệu phụ nữ lấy nhầm chồng rõ ràng nhất.

Anh ấy có khó chịu khi bạn đụng vào điện thoại hay thiết bị cá nhân?

Biết rằng ai cũng có cuộc sống riêng tư, bạn cần phải biết điểm dừng. Tuy nhiên nếu anh ấy cấm tiệt bạn đụng vào điện thoại, thiết bị cá nhân, chắc chắn anh ấy không tin tưởng bạn. Mà trong hôn nhân việc không tin tưởng nhau vô cùng nguy hiểm.

Anh ấy có quát nạt bạn thường xuyên?

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Chồng thường xuyên quát nạt chỉ làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có, xin chia buồn bạn đã lấy nhầm người. Anh ấy chỉ xem bạn là cái gai trong mắt chứ không yêu thương gì. Nếu cố chấp duy trì mối quan hệ này, bạn sẽ là người chịu khổ sở.

Bạn cảm thấy bản thân và chồng không có điểm chung?

Có thể khi yêu, cả hai sẽ không có nhiều điểm chung. Tuy nhiên nếu đã sống với nhau một thời gian dài mà cả hai vẫn không có quan điểm chung, đồng nghĩa với việc bạn và người ấy không thuộc về nhau.

Những cử chỉ của anh ấy có từng khiến bạn cảm thấy không thoải mái?

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Nếu không thoải mái, chắc chắn bạn đã lấy nhầm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không thoải mái, chắc chắn bạn đã lấy nhầm chồng. Vì giữa vợ chồng có sợi dây liên kết và cảm giác rất khó tả. Mỗi lần tiếp xúc, bạn sẽ có cảm giác dễ chịu và an toàn.

Bạn luôn là người xuống nước, làm hòa trước?

Trong những trận tranh cãi, bạn luôn là người xin lỗi và làm hòa trước. Điều này chứng tỏ anh ấy không quan tâm hoặc không trân trọng bạn. Hoặc có thể tình cảm của anh ấy dành cho bạn không đủ lớn.

Cả hai có chiến tranh lạnh trong một thời gian dài không?

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Vợ chồng chiến tranh lạnh rất dễ đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn đã từng chiến tranh lạnh với chồng trong khoảng thời gian dài? Nếu có, bạn là người phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân. Bạn cảm thấy hôn nhân quá nặng nề và chỉ muốn rời bỏ.

Bạn thường xuyên nghĩ về việc đường ai nấy đi?

Nếu câu hỏi này luôn thường trực trong tâm trí, có lẽ bạn đã quá mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân. Ở bên cạnh người đàn ông đó, bạn không cảm thấy hạnh phúc. Nếu vậy hãy giải thoát cho chính mình, phụ nữ ơi!

Chỉ với 2 câu hỏi đơn giản, đàn ông sẽ ‘lộ nguyên hình’ ngay lập tức

Chỉ với 2 câu hỏi đơn giản, đàn ông sẽ ‘lộ nguyên hình’ ngay lập tức

Chỉ cần hỏi đàn ông 2 câu đơn giản này, chắc chắn phụ nữ khôn ngoan sẽ hiểu thấu lòng dạ đối phương, không còn mơ mộng hay tin tưởng quá nhiều.

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