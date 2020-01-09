Nhìn vào 3 'chỗ hiểm' này của phụ nữ biết được ngay hôn nhân có hạnh phúc hay không

Bước vào cuộc sống vợ chồng, ai cũng muốn được hạnh phúc. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố quyết định bạn là người hạnh phúc hay bất hạnh trong hôn nhân. Để biết một người phụ nữ có viên mãn trong đời sống hôn nhân hay không, chỉ cần nhìn vào 3 điểm này.

Người ta thường nói muốn biết người phụ nữ có đang hạnh phúc hay không, chỉ cần nhìn vào ánh mắt. Đây là nơi thể hiện rõ nhất cảm xúc của con người. Đặc biệt ánh mắt không bao giờ biết nói dối. Miệng có thể nói những lời không đúng nhưng ánh mắt lại phản ánh tất cả sự thật.

Những người đàn bà hạnh phúc trong hôn nhân thể hiện điều đó qua ánh mắt. Ai có đôi mắt sáng trong, tươi tắn, không xuất hiện nhiều quầng thâm, nếp nhăn chắc chắn đã có một cuộc sống thoải mái. Vì không lo nghĩ nhiều, không phải thức đêm đợi chồng, chăm con, họ mới sở hữu một đôi mắt đẹp như vậy.

Nụ cười

Nụ cười thể hiện cho sự vui vẻ, bình yên. Người phụ nữ cười nhiều, lạc quan yêu đời, có lẽ cuộc sống của họ không lo toan quá nhiều. Còn phụ nữ khắc khổ nhìn vào là biết ngay, lúc nào cũng ủ dột, mệt mỏi, gương mặt không có sinh khí.

Người có nụ cười đẹp, tươi tắn chắc chắn đang hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người phụ nữ hạnh phúc luôn nở nụ cười trên môi. Họ luôn lạc quan vì không có quá nhiều gánh nặng. Đồng thời, họ cũng được chồng yêu thương, cưng chiều nên mới có thể tươi cười mỗi ngày.

Dù muốn dù không, chẳng thể phủ nhận đàn ông là yếu tố khá quan trọng trong cuộc đời phụ nữ. Nhất là những người phụ nữ lấy chồng, buồn hay vui thường phụ thuộc vào chồng. Người may mắn được chồng yêu thương sẽ rạng rỡ cả ngày. Còn người không may mắn, suốt đời chỉ sống trong nước mắt.

Vóc dáng

Phụ nữ có vóc dáng cân đối, tươi tắn chắc chắn đã được chồng yêu chiều hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Người ta nói phụ nữ xinh đẹp vì họ đang hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Vì được chồng yêu chiều nên họ mới có thể thoải mái làm đẹp, chăm sóc bản thân. Những người phụ nữ có vóc dáng cân đối, khỏe khoắn thường sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn.