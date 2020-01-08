Không cần đi chùa cúng dường thường xuyên, phụ nữ làm được những điều này ngay tại nhà cũng sẽ có phúc

Nhiều người nghĩ rằng đi chùa cúng dường, làm từ thiện thường xuyên sẽ giúp bạn có nhiều phúc báo hơn. Nhưng không phải ai cũng có thời gian hay điều kiện để làm điều đó. Trên thực tế, phụ nữ khôn ngoan chỉ cần làm những điều này tại nhà, ắt sẽ gặp nhiều may mắn.

Nếu gặp người khó khăn cần giúp đỡ, hãy rộng tay nếu có thể. Không cần phải đi chùa thường xuyên, bạn cũng sẽ tích được không ít công đức khi giúp đỡ người khác. Khi đó, tâm của bạn sẽ thấy thoải mái hơn.

Thực tế, việc chăm sóc bản thân cũng là điều đem lại nhiều phúc báo cho bạn. Khi bản thân vui vẻ, có sức khỏe tốt, bạn mới đủ năng lực làm những việc có ích cho xã hội.

Phụ nữ phải biết yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó, bạn mới giúp đỡ được những người khó khăn hơn mình. Vì vậy yêu thương bản thân là nền tảng cơ bản để bạn có thể làm thêm nhiều việc tốt giúp ích cho đời.

Không tụ tập nói chuyện nhà người khác

Phụ nữ thường có thói quen bàn chuyện thiên hạ. Chuyện nhà ai cũng biết rồi mang ra phán xét, chỉ trích. Đây là sai lầm của phụ nữ khiến phúc đức tự động tan biến. Vì vậy hãy nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện không hay của thiên hạ. Việc của bạn là sống tốt cuộc đời của mình.

Đàn bà khôn ngoan tránh ngồi lê đôi mách - Ảnh minh họa: Internet

Không chửi thề, văng tục

Người đàn bà khôn ngoan luôn nói năng nhẹ nhàng. Dù giận đến mấy họ cũng sẽ không bao giờ văng tục, chửi thề làm ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân.

Phụ nữ đừng chửi bậy văng tục - Ảnh minh họa: Internet

Việc dùng ngôn từ thô tục không chỉ làm hạ thấp danh dự mà còn khiến bạn trở thành trò cười trong mắt người khác. Có câu “chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Ông trời ban cho phụ nữ cái miệng duyên dáng, vì vậy hãy biết sử dụng một cách khéo léo.