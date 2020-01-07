3 ảo tưởng khiến phụ nữ bị đàn ông ‘dắt mũi’ long đong lận đận cả đời

Anh ấy hứa thì chắc chắn sẽ làm được

Người đàn bà dại nhất khi sống trong những ảo tưởng về đàn ông. Họ cứ ngỡ bản thân sáng suốt nào ngờ bị “dắt mũi” lúc nào không hay.

Đừng tin khi đàn ông nói trọn đời này chỉ yêu bạn. Trái tim của họ vốn có rất nhiều ngăn. Chỉ có phụ nữ dại tin đàn ông chung thủy tuyệt đối.

Phụ nữ thường tin vào những lời hứa hẹn của đàn ông. Có điều họ không biết rằng đàn ông đã quên từ lâu, chỉ có bản thân phụ nữ vẫn khắc ghi trong lòng. Vì vậy mà họ thường thất vọng, sống trong những chuỗi ngày mệt mỏi chỉ vì tin và chờ đợi đàn ông thực hiện lời hứa.

Có lẽ anh ấy quá bận rộn

Có lẽ phụ nữ từng không ít lần an ủi bản thân bằng câu này. Tuy nhiên bạn hãy chấp nhận một thực tế rằng đàn ông không ai bận rộn với người mình yêu thật lòng. Nếu đã yêu bạn thật tâm thật dạ, anh ấy sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên bạn. Còn nếu không, anh ấy luôn có những lý do để tránh gặp mặt bạn.

Muốn hạnh phúc đừng quá tin tưởng vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ hãy “sáng mắt” đừng tự lừa gạt mình nữa. Khi nghe đàn ông nói bận, bạn hãy chuẩn bị tinh thần. Có lẽ ngoài bạn, anh ấy đang có mối quan hệ với ai đó. Đừng chìm đắm trong những lời đường mật của cánh mày râu rồi vỡ mộng.

Anh ấy chỉ có mình và sẽ không bao giờ thay đổi

Người ta thường nói đàn ông không ai chung thủy tuyệt đối, chỉ có người chưa bị phát hiện ngoại tình mà thôi. Thay vì hết lòng tin tưởng, bạn hãy tin vào trực giác và những gì mình thấy.

Đàn bà đừng nghĩ đàn ông sẽ không bao giờ thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này dễ thay đổi nhất là lòng người. Vì vậy yêu đương nhiều đến mấy cũng phải chừa cho mình con đường lui, đừng mù quáng rồi tự mình chết dần chết mòn.