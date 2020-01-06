Không phải ngoại hình xấu xí, đây mới là những lý do phụ nữ đánh mất hôn nhân hạnh phúc của mình

Phụ nữ yêu 06/01/2020 15:46

Không phải vì ngoại hình xấu xí, phụ nữ làm những điều này mới khiến hôn nhân đổ vỡ, nếu không thay đổi thì cuộc sống ắt phải lận đận, lao đao.

Nhiều người nghĩ rằng vì vợ xấu xí không giữ được chồng nên mới khiến hôn nhân đổ vỡ. Nhưng thực tế đây mới là những lý do khiến phụ nữ tự giết chết hôn nhân của mình, ai cũng nên biết để tìm cách thay đổi.

Trở thành “thánh” suy diễn

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Hôn nhân đổ vỡ vì phụ nữ quá đa nghi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường là “thánh” suy diễn. Từ một sự việc nhỏ họ có thể tưởng tượng ra nhiều vấn đề khác nhau. Đôi khi trí tưởng tượng của họ khiến chồng vô cùng mệt mỏi và ấm ức. Thói quen này vô tình khiến phụ nữ trở thành những con người đa nghi, không tin tưởng chồng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì bạn cũng sẽ đánh mất hôn nhân của mình.

Đòi hỏi chồng quá đáng

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Phụ nữ khôn ngoan đừng đòi hỏi chồng quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường thích bảo vệ, che chở người phụ nữ của mình. Nhưng chuyện gì cũng phải có chừng mực, bạn chẳng thể đòi hỏi chồng nuông chiều theo những sở thích của mình một cách quá đáng. Đòi hỏi chồng quá mức khiến anh ấy cảm thấy mệt mỏi và xem thường vợ hơn. Phụ nữ hãy trở thành người biết điều, đừng chỉ biết nhận mà không biết cho đi.

Tự quyết định mọi việc trong nhà

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Phụ nữ đừng tự quyết định mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Đây là sai lầm của phụ nữ khiến hôn nhân đổ vỡ. Trong gia đình, dù gì đàn ông cũng giữ vai trò trụ cột, vợ cần tôn trọng chồng đôi phần. Chuyện gì cũng nên hỏi ý kiến của chồng, đừng âm thầm quyết định hết tất cả mọi việc. Nếu không đàn ông sẽ cảm thấy bị xem thường dẫn đến không còn muốn yêu thương vợ nữa.

Nghĩ việc xin lỗi, làm hòa là của đàn ông

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Phụ nữ đừng nghĩ đàn ông cần làm hòa trước khi cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà thường cho rằng việc làm hòa là của đàn ông, nếu mình lên tiếng xin lỗi trước sẽ mất giá. Thế nên họ chỉ im lặng chờ đợi lời xin lỗi từ chồng mà không bao giờ chịu xuống nước trước. Điều này vô cùng nguy hiểm, dễ khiến hôn nhân rạn nứt từ bên trong.

Mặc định việc kiếm tiền là của đàn ông

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Xã hội hiện đại, vợ chồng phải có trách nhiệm ngang nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cứ mang tư tưởng này, bạn sẽ khổ sở cả đời và không thể tìm được hạnh phúc. Xã hội ngày nay, việc kiếm tiền không chỉ là của đàn ông, việc nội trợ cũng chẳng hoàn toàn thuộc trách nhiệm của phụ nữ. Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng cần phải cùng nhau san sẻ.

Phụ nữ biết ‘quay lưng’ với những điều này sẽ được đàn ông tôn trọng

Phụ nữ biết ‘quay lưng’ với những điều này sẽ được đàn ông tôn trọng

Người phụ nữ khôn ngoan biết quay lưng với những điều này sẽ được chồng tôn trọng, yêu thương cả đời không bao giờ thay lòng đổi dạ.

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