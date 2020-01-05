Tết đến, phụ nữ hãy nói KHÔNG với những yêu cầu này của chồng

Phụ nữ thường than Tết đến mệt mỏi, bận rộn hơn ngày thường gấp mười lần. Đây là những bí quyết giúp bạn thoát khỏi nỗi ám ảnh đó và thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ.

Tuy nhiên nếu chồng quá đáng, sai vặt vợ nhiều, bạn nên biết từ chối. Tuy nhiên, đừng quát mắng mà hãy nhẹ nhàng nói với chồng, chắc chắn anh ấy sẽ hiểu.

Dịp Tết đến, gia đình nào cũng có khách đến thăm, chúc mừng năm mới. Những ông chồng thường “sai” vợ bày ra đủ thứ món để lai rai cùng bạn bè. Phụ nữ nên biết giữ thể diện cho chồng và làm theo những gì anh ấy nói.

Ở trước mặt mọi người, đừng khiến anh ấy mất thể diện. Thay vì cau có khó chịu, bạn hãy dùng lời nói nhỏ nhẹ như “hôm nay anh ra lệnh cho em hơi bị nhiều rồi đó”. Khi nói câu này kèm với nụ cười, chắc chắn chồng sẽ hiểu ý bạn.

Không cơm bưng nước rót

Ngày thường đã quá vất vả, ngày lễ Tết hãy để bản thân được nghỉ ngơi trọn vẹn. Phụ nữ đừng dại hầu hạ cơm bưng nước rót cho chồng mãi như vậy. Hãy học cách nói không, từ chối những yêu cầu vô lý của chồng để được thoải mái hơn.

Phụ nữ đừng chiều chuộng chồng quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan đừng chiều chuộng dạy hư chồng. Bạn nên tập cho anh ấy làm việc nhà, tự chăm sóc bản thân, đừng ỷ lại vào vợ. Bởi có những thời điểm không có vợ ở bên cạnh, anh ấy cũng phải biết tự lo cho mình và con cái.

Không giam giữ mình trong căn bếp

Ngày Tết, phụ nữ cũng phải được nghỉ ngơi, đi chơi, chứ không phải giam mình trong gian bếp. Quanh năm suốt tháng bạn đã mệt mỏi, ngột ngạt với gian bếp đầy dầu mỡ rồi, vào ngày nghỉ hãy tự giải thoát cho mình.

Phụ nữ khôn ngoan đừng giam bản thân trong gian bếp vào ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan có thể rủ rê chồng con đi ăn bên ngoài vào những ngày Tết, thay vì cứ ru rú trong nhà. Bạn vừa thoát được những công việc bếp núc vừa giúp hâm nóng tình cảm vợ chồng.