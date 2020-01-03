Những thời điểm đàn ông dễ yếu lòng, vợ không giữ sẽ gặp rắc rối lớn

Phụ nữ yêu 03/01/2020 16:47

Trên thực tế, việc đàn ông ngoại tình đều có nguyên nhân cả. Đặc biệt, có những thời điểm họ rất dễ sa ngã, vợ cần biết để tìm cách phòng ngừa.

Đây là những thời điểm đàn ông dễ thay lòng nhất, nếu vợ không biết cách níu giữ thì sớm muộn gia đình cũng đổ vỡ, đánh mất chồng vào tay người đàn bà khác.

Giai đoạn sự nghiệp sa sút, thất bại

Khi công việc gặp trục trặc, đàn ông sẽ tìm cách để giảm bớt căng thẳng. Một là dùng bia rượu, hai là tìm mối quan hệ khác để được an ủi. Người vợ khôn ngoan nên biết ở bên cạnh chồng vào thời điểm này, chứ đừng thờ ơ lạnh nhạt.

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Đàn ông ngoại tình khi công việc gặp nhiều trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

Đây là giai đoạn đàn ông luôn cần một bờ vai để dựa vào. Khi đó họ cần vợ ở bên cạnh ủi an. Nếu vợ thờ ơ, họ rất dễ trở thành người đàn ông ngoại tình

Hôn nhân bước vào giai đoạn lạnh nhạt

Ở giai đoạn này, đàn ông sẽ cảm thấy yếu lòng và muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Phụ nữ nên biết để không đẩy chồng vào tay người đàn bà khác.

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Khi chán nhau, vợ chồng đừng vội buông tay - Ảnh minh họa: Internet

Tình nghĩa vợ chồng là mối quan hệ chặt không gãy, cắt không đứt. Thế nên dù có chuyện gì cũng hãy cân nhắc thật kỹ, đừng buông tay chỉ vì chán nhau.

Khi vợ càm ràm quá nhiều

Đàn ông không thích nghe những lời phàn nàn của vợ. Họ không muốn bị vợ lên án, dạy đời. Có nhiều trường hợp, vợ vô tư làm tổn thương chồng bằng những lời nói vô tội vạ, vì vậy mà đàn ông cảm thấy chán nản.

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Phụ nữ đừng càm ràm chồng quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã không còn tiếng nói chung trong gia đình, họ sẽ tìm đến mối quan hệ khác. Ở bên cạnh những người đàn bà khác, họ sẽ cảm thấy được tôn trọng và không còn phải chịu đựng những lời càm ràm, phàn nàn của vợ.

Khi người cũ tìm đến

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Khi người cũ tìm đến, đàn ông rất dễ mềm lòng - Ảnh minh họa: Internet

Có câu “tình cũ không rủ cũng đến”, đàn ông khó kìm lòng trước người mình từng yêu. Vì vậy phụ nữ khôn khéo nên biết cách giữ chồng trước người cũ của anh ấy. Bởi chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ nhặt của người xưa cũng khiến đàn ông xiêu lòng, nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp trước đây. Một khi đã yếu lòng, đàn ông có thể sẽ làm những chuyện không hay sau lưng bạn. Vì vậy hãy cẩn trọng để giữ gìn hôn nhân của mình.

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