‘Cuộc đời chua như chanh’ cũng hóa ngọt ngào khi phụ nữ khắc cốt ghi tâm những điều này

1. Biết nhận lỗi khi sai, đó mới là người dũng cảm. Khi nóng giận, biết kiềm chế cảm xúc, đó mới là người bản lĩnh. Biết cách quên, bạn mới là người hạnh phúc.

Ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng chỉ cần khắc cốt ghi tâm những điều này, bạn có thể vượt qua khổ ải, cuộc đời cay đắng, chua chát đến mấy cũng sẽ hóa ngọt ngào, hạnh phúc.

Hạnh phúc đến và đi rất bất ngờ, vô thường. Thế nên phụ nữ khôn ngoan đừng chìm đắm trong vui vẻ quá lâu để rồi khi mất đi, bạn sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Sống ở đời, hãy cân bằng cảm xúc ở hai trạng thái chấp nhận và từ bỏ. Đến một thời điểm nào đó, buông được cứ buông, giữ được cứ giữ.

2. Hạnh phúc, niềm vui không thể nào kéo dài mãi được. Cuộc đời ai cũng có những lúc khổ đau, hạnh phúc. Tuy nhiên hạnh phúc đó có bền lâu hay không còn tùy thuộc vào bản thân bạn trân trọng, giữ gìn ra sao.

Muốn hạnh phúc hãy thật mạnh mẽ và kiên cường - Ảnh minh họa: Internet

3. Bạn sẽ không biết bản thân mạnh mẽ và kiên cường như thế nào cho đến khi đối mặt với nghịch cảnh.

4. Bạn chỉ cần có trách nhiệm với những gì bản thân mình nói, chứ không cần có trách nhiệm với những gì người khác hiểu về mình. Thế nên đừng mong làm hài lòng mọi người.

5. Đàn ông như củ hành tây, càng bóc tách từng lớp vỏ, càng chảy nhiều nước mắt. Khi đó, bạn mới thấy được trái tim của họ.

Phụ nữ khôn ngoan đừng ganh đua, đố kỵ - Ảnh minh họa: Internet

6. Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc là ngừng ganh đua, đố kỵ. Bởi càng ghen tỵ với những gì người khác có, bạn càng đánh mất đi giá trị của bản thân. Thế nên cuộc đời chỉ bình yên khi biết chấp nhận và bằng lòng với những gì mình đang có.

7. Sống ở đời đừng quá đòi hỏi sự hoàn hảo. Bởi mọi thứ trong cuộc đời này vốn không tuyệt đối mà chỉ ở mức tương đối. Người càng cầu toàn càng không thể nào có cuộc sống bình yên. Thế nên hãy cứ chấp nhận mọi việc ở mức trung dung, đừng mơ mộng quá cao vời.

Phụ nữ đừng quá lười biếng - Ảnh minh họa: Internet

8. Hãy cố gắng làm đẹp, trau dồi kiến thức để trở thành con người tốt đẹp hơn. Người đàn bà khôn ngoan đừng chỉ ngồi không lười biếng và đố kỵ với những gì người khác có được.