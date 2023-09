Trên thực tế, người phụ nữ khổ đau hay hạnh phúc là do chính họ quyết định. Người tham lam không thể có cuộc sống an yên. Còn người quá an phận sẽ chẳng gặt hái được thành công.

Nếu phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng tham lam những thứ không thuộc về mình. Sống ở đời, bạn nên biết hài lòng với những gì bản thân đang có. Nếu tham những thứ này, cả đời bạn sẽ chìm đắm trong bất hạnh. Người phụ nữ khổ đau khi quá tham lam những điều này - Ảnh minh họa: Internet Tiền bạc Cuộc đời người phụ nữ khổ đau khi chỉ biết đến tiền. Tiền quan trọng nhưng sẽ khiến bạn thân bại danh liệt nếu không biết sử dụng đúng cách. Nhất là những đồng tiền bất chính, hoặc tiền của người khác cho. Vì vậy đừng quá tham tiền, nên biết đủ là được. Phụ nữ càng tham tiền càng không có được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Khi quá mê tiền, bạn sẽ khó vượt qua được cám dỗ. Còn khi quá thiếu hụt, bạn sẽ sinh ra nhiều buồn phiền, ảnh hưởng đến mối quan hệ xung quanh mình. Người phụ nữ khôn ngoan nên biết làm chủ đồng tiền chứ đừng để đồng tiền chi phối. Nhan sắc Muốn hạnh phúc, hãy hài lòng với những gì bản thân đang có. Là phụ nữ ai cũng muốn làm đẹp và trở nên cuốn hút hơn trong mắt mọi người. Tuy nhiên có nhiều người quá lạm dụng dao kéo, khiến ngay cả bản thân họ còn không nhận ra mình. Phụ nữ đừng mải mê chạy theo cái đẹp mà đánh mất bản chất - Ảnh minh họa: Internet Vì vậy phụ nữ ơi, nên biết hài lòng mà dừng lại đúng lúc. Đừng chạy theo những nét đẹp thời thượng mà đánh mất bản thân. Làm đẹp là điều mà ai cũng ủng hộ, nhưng phải biết tiết chế. Chỉ khi hài lòng với những gì mình đang có, bạn mới cảm thấy hạnh phúc và an yên hơn. Đàn ông Hầu hết phụ nữ bất hạnh khi mơ mộng về một người đàn ông hoàn hảo. Do đó, họ chẳng thể nào có được hạnh phúc. Thế nên phụ nữ hãy biết trân trọng những gì ông trời ban cho mình. Có thể người đàn ông bên cạnh bạn không hoàn hảo, không đẹp trai như tài tử nhưng chỉ cần tốt là được. Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng dựa vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Không phải mục đích cuối cùng của phụ nữ là được hạnh phúc hay sao? Vì vậy chỉ cần một người đàn ông tử tế ở bên cạnh, những thứ khác đừng mơ mộng đến nữa. Bởi đàn ông càng hoàn hảo sẽ càng có những tật xấu bạn không thể ngờ. Hãy hài lòng ở bên cạnh một người đàn ông bình thường nhưng không tầm thường. Đừng mơ cao để rồi té đau.