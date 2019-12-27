Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, phụ nữ khôn không nói những lời tổn hao phúc khí này vào ngày Tết

Phụ nữ yêu 27/12/2019 15:32

Người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ nói những điều hao tổn phúc khí. Đặc biệt là ngày Tết, họ chỉ nói những lời hay ý đẹp.

Tài lộc, phúc khí của bạn có thể hao tổn khi làm những điều xấu. Nhất là trong lời ăn tiếng nói, phụ nữ khôn ngoan nên biết điều gì không nên nói để không gieo nghiệp khắp nơi vào ngày Tết.

“Dạo này trông chị có vẻ mập lên thì phải, đừng ăn nhiều nữa”

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết nói lời hay ý đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Việc xúc phạm, chê bai vẻ ngoài của người khác khiến bạn kém duyên và kém sang. Không chỉ vậy, bạn còn đánh mất đi những phúc khí trời cho. Phụ nữ đừng suốt ngày soi mói, chê bai vóc dáng hay tính cách của người khác.

Mỗi người sinh ra đều có cái miệng duyên dáng, vì vậy hãy nói những lời hay ý đẹp, đặc biệt nên tránh những lời không hay này trong dịp Tết.

“Bao giờ lấy chồng?/Bao giờ định sinh thêm đứa nữa?”

Tết đến xuân về là dịp mọi người quây quần sau một năm làm việc vất vả. Người độc thân không thể tránh khỏi những câu hỏi như “bao giờ lấy chồng?” hoặc “có người yêu chưa?”.

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Đừng bao giờ làm tổn thương người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đây là những câu hỏi kém sang khiến bạn mất điểm nghiêm trọng trong mắt người khác. 

“Chồng chị dạo này sao rồi, còn qua lại với người đó không?”

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đừng tò mò tọc mạch chuyện nhà người khác. Nếu có biết chuyện không hay của nhà người ta, bạn cũng nên giữ im lặng. Dịp Tết là khoảng thời gian vui vẻ, đừng mang chuyện bất hạnh của thiên hạ ra mua vui cho mình.

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Phụ nữ đừng vô duyên hỏi về chuyện thầm kín của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Chồng ngoại tình là nỗi đau lớn với người vợ, phụ nữ nên biết thông cảm vì không ai biết trước bạn có rơi vào hoàn cảnh này hay không.

“Con cái chị đưa bao nhiêu tiền để ăn Tết?”

Người vô duyên luôn muốn biết những chuyện nhà của người khác. Bởi họ muốn khoe khoang chuyện nhà mình. Những kiểu người này thường mất hết phúc khí, nghiệp vận vào người suốt đời chẳng thể sống yên ổn.

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Ngày Tết nên nói với nhau những lời đẹp đẽ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan nên biết lựa lời hay ý đẹp để nói với nhau. Đừng nói những lời khiến người khác khó chịu.

“Tại sao chị lại ăn mặc như vậy trong ngày Tết?”

Mỗi người có gu ăn mặc khác nhau, miễn sao gọn gàng, tươm tất là được. Đừng chê bai gu thẩm mỹ của người khác. Người phụ nữ xinh đẹp thể hiện qua cách ăn nói, đối nhân xử thế, không phải chỉ dựa vào gấm vóc, lụa là bên ngoài.

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Đừng chê bai vẻ ngoài của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người ăn mặc đẹp nhưng nói chuyện vô duyên sẽ khiến người khác tránh xa. Còn có những người ăn mặc đơn giản nhưng nói chuyện duyên dáng sẽ thu hút người khác.

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