Những điều đàn ông nói ‘cho vui’, chỉ có phụ nữ dại mới gật gù cho là thật

Phụ nữ yêu 27/12/2019 11:09

Đàn ông hay hứa, phụ nữ dại lại hay tin nên tự chuốc lấy khổ đau. Vì lỡ tin lời hứa hẹn, cả đời họ phải trả giá cho sự khờ dại của bản thân.

Có những chuyện phụ nữ chỉ nên tin vào những gì tận mắt thấy, bởi tai nghe chưa hẳn đã là sự thật. Đàn ông dẻo miệng thường nói những lời ngọt ngào “cho vui”, chớ vội tin đó là chân tình.

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Phụ nữ dại đừng tin tưởng đàn ông quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

“Từ nay làm vợ anh rồi, em muốn gì anh cũng chiều”

Những người đàn ông khi yêu luôn hứa hẹn nhiều. Còn phụ nữ dại lại chết chìm trong những lời đường mật đó. Đàn ông hứa sẽ chiều chuộng, yêu thương bạn hết lòng, cả đời không thay đổi. Tuy nhiên lời nói đó chỉ có giá trị ở thời điểm hiện tại, còn tương lai sau này rất khó nói. Khi đã "cơm không lành canh không ngọt", bạn chẳng là gì trong mắt anh ấy nữa.

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Phụ nữ chỉ nên tin vào những gì mắt mình thấy - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, cuộc sống cơm áo gạo tiền, người ta coi trọng những điều thực tế hơn là mơ mộng. Khi gặp khó khăn, đàn ông xem việc chiều chuộng, đáp ứng yêu cầu của bạn chỉ là áp lực và cảm thấy mệt mỏi.

Thế nên phụ nữ muốn hạnh phúc và sống sót trong hôn nhân, đừng mơ mộng quá nhiều. Hãy sống với hiện thực, chỉ nên tin vào những gì mắt thấy, đừng tin vào những gì tai nghe được.

“Vợ anh luôn là nhất, anh không có ai ngoài em”

Trước mặt vợ, có thể họ sẽ nói những lời dễ nghe, ngọt ngào. Nhưng sau lưng, bạn không thể biết được chồng nói gì và chê bai mình ra sao. Nhất là những người đàn ông ngoại tình, luôn nói những điều không hay về vợ trước mặt nhân tình.

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Đàn ông càng ngọt ngào càng nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó, anh ấy sẽ nói vợ kém sắc, khô khan, không dịu dàng bằng nhân tình. Thế nên phụ nữ đừng tin vào những lời đường mật của đàn ông. Bởi bạn không thể lường trước được họ sẽ nói những gì sau lưng mình.

“Dù giông bão lớn đến mấy, anh mãi mãi sẽ không buông tay em”

Nhiều người hỏi “mãi mãi là bao xa?”. Có thể là 2, 3, 4… hoặc 10 năm. Thời buổi hiện đại, chuyện ly hôn xảy ra như cơm bữa. Vì vậy trong hôn nhân đừng tin lời hứa hẹn rằng anh ấy sẽ mãi mãi không buông tay.

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Hãy nhớ không có lời hứa hẹn nào có thể tồn tại lâu dài - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần bình lặng trải qua những chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau là được. Bởi càng đánh trống khua chiêng, càng cho thiên hạ biết mình hạnh phúc như thế nào, cái kết sẽ càng ê chề. Thế nên đàn ông hứa, phụ nữ chỉ nên tin vài phần. Phần còn lại, bạn chỉ nên tin vào bản thân.

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