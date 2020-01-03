 4 cái dại của đàn bà khiến chồng chán ghét, hôn nhân không hạnh phúc

Phụ nữ yêu 03/01/2020 10:57

Người đàn bà dại nhất khi cho đi quá nhiều, quản lý chồng quá mức, quá yếu đuối dựa dẫm, vì vậy hôn nhân không thể nào có được hạnh phúc trọn vẹn.

Trong hôn nhân, đàn bà đừng dại làm những điều này kẻo chồng chán ghét, thậm chí chỉ muốn ngoại tình để không phải gần gũi vợ.

Trao hết những gì bản thân mình có cho chồng

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Đàn bà dại nhất khi trao hết cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà dại nhất là khi trao hết tuổi trẻ, thời gian cho chồng. Để rồi đến khi không còn mặn nồng nữa, người đàn ông nhẫn tâm phủi bỏ hết. Phụ nữ lạ lắm, dù bị chồng đối xử phũ phàng đến mấy, họ cũng chấp nhận yêu thương người đàn ông của mình hết lòng. Họ có thể bao dung cho chồng ngoại tình, hy sinh công việc để tận tâm ở nhà nội trợ… Đó là cái dại nhất trong cuộc đời đàn bà.

Chọn quanh quẩn bên xó bếp

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Phụ nữ đừng chọn cuộc sống bên xó bếp - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng nghĩ ở nhà nội trợ, quanh quẩn bên xó bếp, chăm lo chồng con là sẽ được yêu thương. Vì thực tế vô cùng phũ phàng. Đàn ông ít ai biết ơn sự hy sinh của vợ. Họ luôn nghĩ đó là chuyện bình thường và sẽ phớt lờ đi sự vất vả của vợ. Vậy thì phụ nữ hy sinh hết mình để làm gì? Giam giữ mình trong xó bếp để làm gì? Thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt đó, bạn sẽ hiểu sự tự do quý giá như thế nào.

Cầu toàn

Người phụ nữ dại càng cầu mong hoàn hảo càng không thể nào có được hạnh phúc. Vì chuyện gì bạn cũng đòi hỏi hoàn mỹ thì sẽ gặp nhiều rắc rối và mệt mỏi. Ví dụ như trong chuyện dọn dẹp nhà cửa. Bạn luôn muốn nhà lúc nào cũng phải gọn gàng, sạch sẽ. Bạn đòi hỏi chồng con phải ngăn nắp, không được bày bừa, không được vứt đồ lung tung.

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Càng cầu toàn, phụ nữ càng mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó những lời càm ràm của bạn sẽ khiến chồng con khó chịu, bản thân bạn cũng phải cất công đi dọn dẹp. Thậm chí những ngày ốm đau, bạn cũng chẳng thể nào nhìn nhà cửa bày bừa rồi lại phải mệt mỏi dọn dẹp, lau chùi. Phụ nữ ơi, việc gì phải nhọc công, tốn sức như vậy? Hãy bỏ sự cầu toàn để bản thân được sống yên ổn một chút.

Nhẫn nhịn

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Phụ nữ đừng nhẫn nhịn người làm tổn thương mình - Ảnh minh họa: Internet

Ông bà ta thường dạy phụ nữ trong gia đình là phải biết nhẫn nhịn, một câu nhịn chín câu lành. Đàn ông vốn nóng tính, vì vậy cần người phụ nữ khôn khéo ở bên cạnh. Tuy nhiên không phải chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn được. Bạn nên nhớ bản thân phải có chính kiến trong nhà, đừng để chồng bắt nạt và khinh thường.

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