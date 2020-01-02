Hai việc tưởng tốt, nào ngờ lại đánh bay vận khí hạnh phúc của đàn bà

Phụ nữ yêu 02/01/2020 16:04

Có 2 việc tốt nhưng phụ nữ muốn hạnh phúc tuyệt đối đừng làm kẻo ảnh hưởng đến vận trình, phúc khí tiêu tan, gia đình lục đục.

Có những chuyện dù tốt đến mấy, phụ nữ muốn hạnh phúc hãy cân nhắc trước khi làm, đừng chuyện gì cũng ôm hết vào người để rồi khổ sở không dứt.

Sống quá tốt

Cuộc đời phụ nữ có 2 chữ "quá" nên tránh, đó là quá tốt, quá thông minh. Khi sống quá tốt, bạn dễ bị người khác lợi dụng. Khi quá thông minh, bạn dễ bị hãm hại, chơi xấu. Do đó, có những chuyện nên biết từ chối, đừng tập làm người tốt mà bản thân lại không vui.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng sống quá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Sống ở đời, quan trọng là mỗi ngày được sống vui vẻ. Đừng mang lòng tốt của mình ban phát khắp nơi để mong nhận lại được sự yêu thương của người khác. Người phụ nữ muốn hạnh phúc, chỉ cần làm hài lòng bản thân là được. Bạn không có trách nhiệm phải sống tốt với tất cả mọi người.

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Phụ nữ nên quan tâm đến bản thân mình trước tiên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sống tốt quá sẽ rất dễ bị lợi dụng. Vì vậy hãy đặt lòng tốt đúng nơi, đúng lúc, đừng để bản thân trở thành bàn đạp để người khác tiến thân. Hoặc đừng biến bản thân thành kẻ khờ dại, ngu ngốc luôn bị người khác dẫn dắt.

Biết quá nhiều

Người đàn bà khôn ngoan không nên biết quá nhiều. Họ sẽ học cách lắc đầu, giả ngốc. Khi biết quá nhiều bí mật của người khác, bạn sẽ dễ trở thành kẻ tò mò, tọc mạch chuyện thiên hạ. 

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Muốn an yên, đừng tò mò chuyện người khác - Ảnh minh họa: Internet

Dù thân thiết đến mấy, phụ nữ đừng chen vào quá nhiều chuyện của người khác. Biết quá nhiều về chuyện riêng của người khác, bạn sẽ không cảm thấy vui hơn mà đôi khi còn buồn phiền không dứt. 

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Phụ nữ thông minh đừng nên biết quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, người phụ nữ thông minh đừng tò mò chuyện thiên hạ. Hãy giữ tâm thanh tịnh, học cách thờ ơ với chuyện không liên quan đến mình.

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