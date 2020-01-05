Phụ nữ sống ở đời đừng PHỤ những người này, quan trọng nhất là người thứ hai

Phụ nữ yêu 05/01/2020 09:28

Người phụ nữ có phúc khi biết trả ơn, sống thiện lương, không hãm hại hay sân si với bất cứ ai, dù có chuyện gì cũng không làm những chuyện trái với lương tâm.

Dưới đây là những người phụ nữ tuyệt đối không được phụ, nếu không sẽ bị quả báo cả đời, không bao giờ ngóc đầu lên được.

Người đàn ông yêu mình chân thành

phu nu co phuc 1
Phụ nữ có phúc khi biết trân trọng những người yêu quý mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu tìm được một người yêu mình chân thành, tuyệt đối đừng buông tay. Dù thế giới có hơn 7 tỷ người nhưng tìm được một người yêu mình thật lòng rất khó. Thế nên đừng bao giờ làm những chuyện có lỗi với người đó. Hãy biết trân trọng món quà quý giá mà ông trời đã ban cho mình. Có vậy bạn mới mong nhận được hạnh phúc, cả đời sống trong bình yên.

Người đã sinh thành và dưỡng dục mình

phu nu co phuc 2
Phụ nữ đừng quên công ơn sinh thành - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ là người quan trọng nhất cuộc đời bạn. Bạn đừng bao giờ phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Hãy sống và làm việc lương thiện để trở thành niềm tự hào của họ. Người phụ nữ có phúc khi biết nhớ về cội nguồn, hiếu thảo với đấng sinh thành.

Tri kỷ

phu nu co phuc 3
Hãy quý trọng tri kỷ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời khó khăn lắm mới tìm được người tình nguyện hiểu mình, vì vậy đừng phụ lòng họ. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng hãy giữ họ thật chặt. Bạn bè, tri kỷ là duyên nợ cả một đời. Hãy biết trân trọng những người đã lắng nghe, thấu hiểu và cùng mình trải qua những sóng gió của cuộc đời này.

Người yêu thương mình

phu nu co phuc 4
Phụ nữ đừng phụ lòng người yêu thương mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống lắm thị phi, có người yêu thì cũng có người ghét bạn. Nhưng đừng vì vậy mà cảm thấy bản thân vô dụng. Ai thương mình, hãy yêu thương họ nhiều hơn. Còn những ai không thương mình, cứ gạt bỏ sang một bên. Bạn không thể sống vừa lòng tất cả mọi người. Đó cũng là cách để phụ nữ hạnh phúc, sống yên ổn mỗi ngày.

Người tin tưởng mình

phu nu co phuc 5
Phụ nữ đừng bỏ mặc người tin tưởng mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu ai đó tin tưởng kể hết cho bạn nghe những bí mật, hãy trân trọng họ. Đặc biệt đừng phụ lòng mong mỏi của họ. Hãy giúp họ cất giữ những bí mật đó như một lời “cảm ơn” vì đã tin tưởng mình. Người đàn bà khôn ngoan không ngồi lê đôi mách chuyện của thiên hạ mà chỉ im lặng lắng nghe những câu chuyện của người khác.

Những thời điểm đàn ông dễ yếu lòng, vợ không giữ sẽ gặp rắc rối lớn

Những thời điểm đàn ông dễ yếu lòng, vợ không giữ sẽ gặp rắc rối lớn

Trên thực tế, việc đàn ông ngoại tình đều có nguyên nhân cả. Đặc biệt, có những thời điểm họ rất dễ sa ngã, vợ cần biết để tìm cách phòng ngừa.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan cách để phụ nữ hạnh phúc những điều phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 32 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này