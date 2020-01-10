Chỉ với 2 câu hỏi đơn giản, đàn ông sẽ ‘lộ nguyên hình’ ngay lập tức

Phụ nữ yêu 10/01/2020 11:07

Chỉ cần hỏi đàn ông 2 câu đơn giản này, chắc chắn phụ nữ khôn ngoan sẽ hiểu thấu lòng dạ đối phương, không còn mơ mộng hay tin tưởng quá nhiều.

Người phụ nữ khôn ngoan khi yêu đừng quá mù quáng, hãy cân bằng giữa lý trí và trái tim. Muốn biết rõ lòng dạ đàn ông, bạn hãy mạnh dạn hỏi những điều này để chuẩn bị tâm lý đối mặt với mọi thứ.

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Trong mối quan hệ, phụ nữ khôn ngoan nên hỏi 2 câu này - Ảnh minh họa: Internet

Nếu mẹ và em xảy ra mâu thuẫn, anh sẽ giải quyết như thế nào?

Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay không, phụ nữ đừng ngại đặt ra một số câu hỏi. Đầu tiên, hãy hỏi anh ấy xử lý thế nào về mâu thuẫn giữa mẹ anh ấy và bạn. Câu hỏi này khá nhạy cảm nhưng dễ khiến đàn ông “lộ nguyên hình” nhanh nhất.

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Đây là phép thử để biết rõ lòng dạ đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nếu anh ấy nói “mẹ anh luôn đúng, nếu em về làm dâu thì phải nghe lời mẹ”, bạn nên suy nghĩ lại. Vì kiểu đàn ông này quá phụ thuộc vào mẹ. Lệnh mẹ như lệnh trời, nếu bạn làm vợ anh ấy chắc chắn sẽ rất tủi thân.

Thông thường, khi phải đứng giữa mẹ và vợ, đàn ông rất khó xử. Nhưng người yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ làm những việc khiến bạn tổn thương hay bênh vực mẹ bất chấp. Họ sẽ biết cân nhắc ai đúng ai sai và tìm cách hòa giải khôn ngoan nhất.

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Phụ nữ hãy khôn ngoan tìm người tốt với mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tử tế luôn biết dĩ hòa vi quý, không bênh mẹ, bỏ vợ, ngược lại cũng không bênh vợ mà bỏ mẹ. Họ sẽ trở thành cầu nối giúp mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu dần tốt đẹp hơn để gia đình luôn hòa thuận, êm ấm.

Nếu em không đi làm, anh có nuôi em không?

Khi yêu, chắc chắn đàn ông nào cũng sẽ nói "đừng đi làm, ở nhà anh nuôi". Nhưng rồi họ không thể chấp nhận việc vợ ở nhà ăn bám và ngửa tay xin tiền.

Khi hỏi câu này, bạn hãy để ý thái độ của anh ấy. Nếu anh ấy trả lời một cách khiên cưỡng hoặc phớt lờ, có lẽ bạn không quan trọng. Hoặc anh ấy cảm thấy bản thân bạn là người phụ nữ lười biếng, vật chất.

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Hãy hỏi để biết được bộ mặt thật của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tốt sẽ khuyến khích bạn đi làm. Vì anh ấy biết phụ nữ tự chủ tài chính sẽ tự tin và sống lạc quan. Tất nhiên anh ấy có đủ khả năng nuôi bạn, nhưng sẽ để bạn tự do quyết định. Kiểu đàn ông này rất thấu hiểu tâm lý phụ nữ, bạn nên nắm bắt đừng để vụt mất.

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Chẳng phải là không kiếm được nhiều tiền để cho vợ con cuộc sống đủ đầy, đàn ông tệ bạc nhất là khi vô tâm bỏ mặc vợ vào 2 thời điểm này.

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