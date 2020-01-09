Đàn ông tệ bạc nhất khi không có mặt bên vợ vào 2 thời khắc quan trọng này

Người đàn ông bản lĩnh sẽ không bao giờ bỏ mặc vợ cô đơn trong chính căn nhà của mình, đặc biệt là vào 2 thời khắc quan trọng này.

Nhiều người đàn ông cứ nghĩ, vợ đẻ có gì đâu phải lo lắng, sốt sắng. Thậm chí có người còn nghĩ ở nhà nhiều người, không đến phần mình lo. Vì vậy mà họ thản nhiên nhậu nhẹt hay bận rộn với việc của mình. Nhưng đàn ông ơi, đây là thời khắc vợ cần chồng ở bên cạnh nhất.

Người đàn ông tệ bạc nhất là khi vợ lâm bồn còn ở bên ngoài mải mê nhậu nhẹt, vui chơi. Chỉ có người chồng vô tâm mới bỏ lỡ thời khắc vợ đánh cược tính mạng để sinh con cho mình.

Có thể ngoài miệng họ sẽ nói không cần làm phiền chồng, nhưng suy cho cùng người họ muốn ở bên cạnh lúc này nhất chính là chồng. Thế nên dù có bận rộn đến mấy cũng hãy dành thời gian ở bên vợ trong thời khắc thiêng liêng này.

Đàn ông đừng vô tâm với vợ nữa - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều câu chuyện thương tâm xảy ra khi vợ gặp nguy hiểm trên bàn mổ, nhưng chồng lại không có mặt bên cạnh. Thế nên đàn ông đừng bao giờ để những chuyện đáng tiếc xảy ra trong ngôi nhà của mình. Vợ đã đánh đổi nhan sắc, thanh xuân để sinh con cho chồng, vì vậy hãy thương và trân trọng cô ấy nhiều hơn.

Khi con ốm đau

Đây là thời điểm phụ nữ mệt mỏi nhất, đàn ông đừng bỏ mặc vợ. Con cái ốm đau, bệnh tật là chuyện không thể lường trước được. Nhưng dường như trong thời điểm này chỉ có phụ nữ là đứng ra gánh vác. Còn đàn ông thì bận rộn với công việc, mối quan hệ bên ngoài. Thậm chí có người nghe vợ gọi báo con bị bệnh, họ chỉ nói “anh bận quá, em lo cho con nhé” rồi cúp máy ngay.

Đàn ông hãy cùng vợ chăm con ốm đau - Ảnh minh họa: Internet

Rút cuộc chỉ có phụ nữ quần quật chăm con ốm, rồi dọn dẹp nhà cửa. Vợ thức trắng đêm chăm con, chồng ngủ ngon lành bên cạnh. Vợ chạy ngược chạy xuôi khi con bệnh nặng, chồng vô tâm chỉ liếc ngang rồi thở dài chẳng biết làm gì.

Người ta nói muốn chứng kiến rõ nhất sự vô tâm của đàn ông, chỉ cần vào khoa sản và khoa nhi. Vì ở đó, bạn sẽ bắt gặp được những cảnh tượng tréo ngoe. Vợ đẻ, chồng ở ngoài vẫn bấm điện thoại, tán gẫu vui vẻ. Con bệnh nằm đó, vợ chăm mệt mỏi ăn không được, ngủ cũng chẳng xong, chồng vẫn đánh một giấc đến sáng.

Đàn ông đừng bỏ vợ một mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đã thật sự thương và đối xử tốt với vợ của mình chưa? Nếu chưa, hãy thay đổi ngay tính cách vô tâm của mình. Cuộc đời phụ nữ chỉ cần chồng có tâm là đủ, chứ chẳng mong gì hơn.