Những thời khắc đàn bà nên hiểu người đàn ông của mình đã đổi thay

Phụ nữ yêu 03/07/2018 05:30

Dù là khó khăn nhưng nếu có những lúc thế này, phụ nữ đừng dối gạt mình thêm, người đàn ông bên cạnh mình đã thực sự đổi thay rồi!

Họ không cho bạn sự an toàn

An toàn với phụ nữ chính là không nghi ngờ, không phải ghen tuông, càng không phải tự hỏi người đàn ông của mình còn bao nhiêu lòng dạ. Đàn ông tốt chính là không bao giờ mang đến cảm giác bất an cho người phụ nữ của mình. Họ bằng mọi cách sẽ tự dẹp hết những nghi ngờ, khó chịu, thậm chí là ghen tuông vô lý của vợ. Vì họ hiểu, so với cảm giác khó xử của mình thì vợ phải chịu đựng nhiều hơn, cảm giác bất an luôn là điều phụ nữ ghét nhất.

Ngược lại, nếu người đàn ông của bạn lờ đi hết những biểu hiện cảm giác không an toàn ở bạn, ngay cả khi bạn đã nhắc nhở anh ấy nhiều lần. Hãy hiểu, khi đàn ông còn một lòng với bạn, họ luôn cố gắng cho bạn cảm giác an tâm khác. Và một khi anh ta bắt đầu thay đổi thì đòi hỏi an toàn ở bạn là điều phiền phức với anh ta.

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Một khi anh ta bắt đầu thay đổi thì đòi hỏi an toàn ở bạn là điều phiền phức với anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Họ không tôn trọng bạn và gia đình bạn

Đàn ông còn tình cảm với bạn, anh ấy sẽ luôn coi trọng bạn và gia đình của bạn. Dù bạn muốn trở thành người thế nào, làm điều mình thích ra sao, anh ấy cũng đều hết lòng ủng hộ. Hay gia đình bạn gặp phải chuyện gì, cần sự giúp đỡ nào, anh ấy cũng không khi nào từ chối.

Nhưng với đàn ông đổi lòng thay dạ, anh ấy không còn đủ tình cảm để tôn trọng bạn nữa, huống hồ là gia đình bạn. Anh ấy không xem ước mơ của bạn là điều đáng thực hiện, thậm chí là công việc, cuộc sống của bạn cũng có thể khiến anh ấy xem thường.

Mọi điều bạn làm đều có thể khiến họ khó chịu

Đàn ông còn yêu, dù bạn có ngang bướng, khó chịu cỡ nào, anh ấy vẫn có thể bỏ qua hết để chỉ dành yêu thương cho bạn. Và khi đàn ông đổi thay, thì dù là chuyện đúng đắn hay nhỏ nhặt nhất bạn làm, anh ta cũng thấy khó chịu. Đơn giản vì trong mắt đàn ông, người phụ nữ họ không còn yêu làm gì cũng làm họ thấy phiền phức. Tình yêu có thể khiến con người bao dung và dễ dàng hơn, và hết tình sẽ khiến người ta vô tâm và ích kỷ hơn bao giờ hết.

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Tình yêu có thể khiến con người bao dung và dễ dàng hơn, và hết tình sẽ khiến người ta vô tâm và ích kỷ hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Họ không còn kiên nhẫn với bạn

Nếu ngày trước, anh ấy có thể chờ bạn hàng giờ chỉ để bạn chọn vừa ý một chiếc váy, có thể kiên nhẫn đợi bạn nguôi giận để nói chuyện rõ ràng thì bây giờ chỉ cần vài phút đợi chờ thôi cũng đủ khiến anh ấy nổi nóng. Tình yêu của đàn ông, nhiều hay ít, còn hay không, cứ nhìn vào sự kiên nhẫn của họ dành cho người phụ nữ của mình. Đàn ông còn tình, không tính thời gian, không so đo thiệt hơn với bạn. Đàn ông hết tình, vốn không thể đợi chờ hay nhẫn nại vì bạn.

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Đàn ông hết tình, vốn không thể đợi chờ hay nhẫn nại vì bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn phát hiện họ đã thay đổi…

Đó sẽ là thời khắc bạn đau lòng nhất khi phát hiện họ đã không còn xem bạn là duy nhất. Có thể họ đã hết yêu bạn, hay thậm chí là đã yêu người đàn ông khác. Nếu giây phút đó đến, bạn cứ đau lòng đi, cứ khóc cho bớt tủi bớt hờn đi, đó là điều đầu tiên bạn nên làm. Sau đó, hãy nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, bạn phải làm gì tiếp theo. Có đáng để níu kéo không, có đáng để giữ gìn và sửa đổi không? Quan trọng hơn hết, phụ nữ nên hiểu trong mọi trường hợp, hãy bảo vệ chính mình và con, hãy nghĩ cách để cả hai bình yên và hạnh phúc nhất.

Những câu nói đàn ông thủy chung chỉ nói với vợ, đàn bà khác đừng mơ nghe được!

Những câu nói đàn ông thủy chung chỉ nói với vợ, đàn bà khác đừng mơ nghe được!

Đàn ông tốt chỉ nói lời ngọt ngào với vợ, cũng chỉ vợ biết họ dịu dàng trong lời nói thế nào.

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