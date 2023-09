Những thời khắc đàn bà nên hiểu người đàn ông của mình đã đổi thay

Họ không cho bạn sự an toàn

An toàn với phụ nữ chính là không nghi ngờ, không phải ghen tuông, càng không phải tự hỏi người đàn ông của mình còn bao nhiêu lòng dạ. Đàn ông tốt chính là không bao giờ mang đến cảm giác bất an cho người phụ nữ của mình. Họ bằng mọi cách sẽ tự dẹp hết những nghi ngờ, khó chịu, thậm chí là ghen tuông vô lý của vợ. Vì họ hiểu, so với cảm giác khó xử của mình thì vợ phải chịu đựng nhiều hơn, cảm giác bất an luôn là điều phụ nữ ghét nhất.

Ngược lại, nếu người đàn ông của bạn lờ đi hết những biểu hiện cảm giác không an toàn ở bạn, ngay cả khi bạn đã nhắc nhở anh ấy nhiều lần. Hãy hiểu, khi đàn ông còn một lòng với bạn, họ luôn cố gắng cho bạn cảm giác an tâm khác. Và một khi anh ta bắt đầu thay đổi thì đòi hỏi an toàn ở bạn là điều phiền phức với anh ta.